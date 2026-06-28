乃木坂46出身の女優でタレントの松村沙友理（33）は28日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で決勝トーナメント進出を決めた日本代表の試合を「チーム・ミーハー・ジャパンとして全部（試合を）見ています」と、明かした。

この日スタジオには、松村と同じく元乃木坂46の梅澤美波（27）も生出演。今年5月の東京ドーム公演で乃木坂を卒業以来、初のテレビ出演となり、松村は梅沢とともに日本代表のユニホーム姿で並んで座った。

MCを務める爆笑問題の田中裕二に、「さゆりんごはサッカー見てます?」と問われた松村は、「めっちゃ見てます。本当に『チーム・ミーハー・ジャパン』として全部見ています。日本戦も見ていますし、スペインとか他の国とかも見ています」と、W杯観戦で盛り上がっていることを告白。松村は今年3月に第1子を出産したばかりだが、「子どもにもユニホームを買っちゃいました」と明かし、「ちっちゃいけど、いちばんちっちゃいサイズのユニホームがあるんですよ。乳児用のものとかあって、それを着せて一緒に見てます」と、子どもとともに親子で観戦していることを告白した。

松村のサッカーへの盛り上がり方に、爆笑問題の太田光は「第2の小柳ルミ子みたいな感じだね」とひとこと。小柳は、年平均2000試合を観戦する芸能界屈指のサッカー通で、アルゼンチン代表のメッシが17歳でデビューした時からの大ファンでも知られる。松村は、太田の指摘に笑顔で応じていた。