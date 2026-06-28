「アバター」や「エミリア・ペレス」で知られる女優のゾーイ・サルダナが、日常のウェルネス習慣を明かした。リラクゼーションとして非常に熱い風呂に入るのがお気に入りで、リンパマッサージも取り入れているという。



【写真】お風呂大好き ルーティンを明かしたママ女優

ゾーイはマリクレール誌に「リンパマッサージは継続が必要。でも続ければ効果が出るのよ」と語り、さらに入浴について「とても熱いお風呂が大好き。1日に3回から4回入ることもあるし、エプソムソルトを入れることもあるわ」と説明。一方で「脱水になることがあるから注意して。終わった後は2リットルの水を飲むの」と呼びかけた。



また3人の子供がいるゾーイは、精神面のケアには休息が不可欠だと強調。「ノーと言うタイミングや止まることを知る規律が大事」「体がリセットに必要な時間を尊重しなきゃいけない」とコメント。子育ての観点からも「自分の体に入れるものは子どもとの関わりにも影響するのよ」とし、「明日もっと良い自分でいるための選択を大事にしているわ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）