ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・竹内涼真が２８日、函館競馬場にプレゼンターとして登場。大歓声を浴びた。日本テレビのサッカーＷ杯スペシャルナビゲーターとして、日本代表の第２戦、３戦を現地取材し、中継にも登場していた竹内。２５日（日本時間２６日）のスウェーデン戦では、試合後のダラススタジアム前で槙野智章氏と日本代表にエールを送っており、弾丸スケジュールで帰国したことになる。

淡いグレーのスーツに黄色っぽいネクタイで竹内が特別観覧席に姿を見せると、場内は大歓声。ＳＮＳ上でも「竹内涼真パワーが凄い 手振っただけで、ワーワーキャーキャー黄色い悲鳴が上がる」「竹内涼真で大歓声が上がる函館」「函館はモニターに映る福島１０Ｒガン無視で竹内涼真に手振ってます」「パドック最前列ほぼ女性」と実況中継する書き込みが続々。

ほかにも「Ｗ杯観に行ってたと思ったら、もう函館競馬場おるｗｗｗ」「ほんとにきたんだ Ｗ杯の時と違う雰囲気で、またこちらもかっこよ」「間に合ってんだ！？」「金曜日ダラスから今日函館にいる竹内涼真やばすぎる」「函館いるんだ！？」「海外からはるばる函館へ、大変ですわな」「いるｗ」「忙しすぎんか」「激務すぎだろ」「忙しいなｗ」「移動で相当疲れてるだろうな 笑」「マジで函館おるやん笑」「お前まだ現地に居てええよ」など多くの声があがっていた。