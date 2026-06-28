２６日夜に発生した地震では神奈川県内西部でも震度５弱を観測し、一夜明けた翌２７日も、二つの台風の接近に伴い各地で大雨となった。

各自治体が避難所を開設するなど、県内も災害に翻弄（ほんろう）された２日間となった。

２６日午後１０時２８分頃に発生した山梨県東部・富士五湖を震源とする地震では、県内でも相模原市や中井町など４市町で震度５弱を観測した。横浜地方気象台によると、県内で震度５弱以上の地震を観測したのは２０２４年８月以来。県や消防によると、横浜市都筑区と小田原市の女性２人が軽傷を負った。小田原市の女性（９０）は地震に驚いてベッドから転倒し、右膝を骨折した。

震度５弱を観測した松田町で「民宿せど」を経営する川口明さん（７８）は、風呂から上がって休もうとしていた瞬間、「ドーン」と地面から突き上げるような強い揺れに襲われた。宿には５人が宿泊しており、慌てて部屋を回って安否を確認した。川口さんは「揺れも長く感じて怖かった」と声を震わせた。

１３万人超に避難指示

一夜明けた２７日には、台風７号・８号の接近に伴って県内各地で大雨となった。三浦市と横須賀市では避難指示が発令された。一時、横須賀市と三浦市の計６万２２６７世帯、計１３万５９８人に避難指示が出た。

横浜地方気象台によると、箱根町で２６日午後１１時から翌日夕方に雨がやむまでに約２２５・５ミリが降ったのが最大。藤沢市白旗では、民家の裏にあるのり面が一部崩落した。県のまとめによると、２７日午後６時時点で、台風による県内のけが人や建物被害は確認されていない。

台風接近に伴い、県内では２６〜２７日、横浜市や川崎市など計２２市町が避難所を開設した。相模原市が高齢者等避難を発令した２６日夜、一人暮らしの同市緑区の女性（７８）は急いでタオルや持病の薬をリュックに詰め、民生委員に連れられて近くの公民館に避難した。和室で座布団を並べて眠ろうとした時、震度５弱の揺れに見舞われた。「自宅で１人でいたらパニックになっていたと思うので、早く避難して良かった」と振り返った。

川崎市川崎区の商業施設「川崎アゼリア」は、今月初めの台風６号の時に浸水が確認された地下駐車場の入り口に止水シートを設置した。事前に、台風への対策会議を社内で開き、夜間の当直体制を敷くなど警戒にあたった。同施設総務部の男性は、「今回は雨が少なく安心したが、今後も浸水対策を続ける」と話した。

横浜地方気象台は、「大雨で地盤が緩み、台風が過ぎ去った後も土砂災害が起こる可能性があるので、引き続き注意していただきたい」とコメントしている。