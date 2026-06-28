「今の日本は以前とは違う」元日本代表監督ジーコがブラジルに警告！「スピードと動きに注意すべきだ」【W杯】
ブラジル代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、日本代表と対戦する。
グループステージでブラジルは、モロッコとの初戦に１−１で引き分けるも、続くハイチ戦は３−０の完勝。最終節のスコットランド戦にも３−０で勝利して、２勝１分の無敗で首位通過を決めた。
ブラジルメディア『globo』によれば、元ブラジル代表であり、かつて日本代表の指揮を執ってドイツW杯を戦ったジーコ氏は、母国のここまでの戦いぶりを次のように評価する。
「ブラジルがここ２試合で調子を取り戻したのは良いことだ。（カルロ・）アンチェロッティ監督は誰を起用すべきか迷っていたが、メンバーが定着してきたと思う。２試合目のハイチ戦、そして３試合目のスコットランド戦も大きな変更はなかった。一気に得点を重ね、試合に勝つことで自信がつく」
一方、次のように警告している。
「ブラジルは日本のスピードと動きに注意すべきだ。彼らは決して止まらない。その点を意識する必要がある。ブラジルはモロッコ戦で迷走していたのが見て取れた。相手の選手たちを捉えることができなかった。今の日本は以前とは違う。そのことを認識しておくことは重要だ。かつては南米やアフリカ勢にかなり苦戦していた」
果たして日本は３−２の逆転勝利を飾った昨年の親善試合と同様に、ブラジル相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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グループステージでブラジルは、モロッコとの初戦に１−１で引き分けるも、続くハイチ戦は３−０の完勝。最終節のスコットランド戦にも３−０で勝利して、２勝１分の無敗で首位通過を決めた。
ブラジルメディア『globo』によれば、元ブラジル代表であり、かつて日本代表の指揮を執ってドイツW杯を戦ったジーコ氏は、母国のここまでの戦いぶりを次のように評価する。
「ブラジルがここ２試合で調子を取り戻したのは良いことだ。（カルロ・）アンチェロッティ監督は誰を起用すべきか迷っていたが、メンバーが定着してきたと思う。２試合目のハイチ戦、そして３試合目のスコットランド戦も大きな変更はなかった。一気に得点を重ね、試合に勝つことで自信がつく」
「ブラジルは日本のスピードと動きに注意すべきだ。彼らは決して止まらない。その点を意識する必要がある。ブラジルはモロッコ戦で迷走していたのが見て取れた。相手の選手たちを捉えることができなかった。今の日本は以前とは違う。そのことを認識しておくことは重要だ。かつては南米やアフリカ勢にかなり苦戦していた」
果たして日本は３−２の逆転勝利を飾った昨年の親善試合と同様に、ブラジル相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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