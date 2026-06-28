俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。大ヒットドラマ「あぶない刑事」シリーズの相棒、柴田恭兵（74）への思いを語った。

芸歴51年の中でターニングポイントとなった作品の1つとして「あぶない刑事」（日本テレビ、1986年）を挙げた舘。「なんか芝居する奴だなと思って。僕が今まで見たことがないお芝居をするんですよ。なんかなぁと思ってたんですよ」と共演当初を振り返り、「それが、1カ月か2カ月した時にふと気がついたんです。僕は彼の芝居に焼きもちを焼いてたんですね」と明かした。

「やっぱりカッコ良かったんですよ」と舘。「自分でいろいろと（アドリブを）考えるんです、あの人。それでこの人凄いなと思ったのは、犯人が恭サマにガッと掴みかかる、そしたら払おうとしないで、ここから手錠を出して（そのまま）ガシャッとかけた。そんなこと台本に書いてないんですよ。カッコいいなと思った」と感心しきり。

「そこから、俺はこの人にジェラシーというか、嫉妬心があったんだってことに気がついて、うまく行くようになりました」とした。

これに、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「認めると相乗効果になりますもんね」と納得。舘は「彼が僕を認めていたかどうかがわかりませんけど、僕は本当にこの人は凄いなと思いました」と語った。