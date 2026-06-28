ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は日本時間28日の試合前、11日に10日間の負傷者リスト(IL)入りとなったウィル・スミス選手について言及しました。

スミス選手は首の張りを訴え、6日の出場を最後に負傷者リスト(IL)入り。現在のスミス選手の状態についてロバーツ監督は「ここまで長引くとはみんな予想していなかった。オールスター前に戻ってきてほしいが、休養期間が長くなれば、その分リハビリ試合も必要になる。だから現時点では分からない。プレッシャーをかけたくないので、まずは完全に健康になってもらいたい」と慎重な姿勢を見せました。

さらに詳しい治療の内容についてもコメント。「注射は受けた。コルチゾンか硬膜外注射かは分からないが、痛みは和らいでいる。ただ、まだ野球の練習は始められていない」と説明しました。

またスミス選手自身が訴えている症状の原因については「分からない。本当は知っているべきだろうが、間違ったことは言いたくないので」と明言は避けました。

スミス選手はこれまでドジャースの正捕手として試合に出場。今季もここまで大谷翔平選手の6勝した試合を支えてきました。打撃では、ここまで52試合に出場し、打率.249、6本塁打、23打点をマークしています。