女優・佐野ひなこ（31）が28日までに自身のインスタグラムを更新。Mリーグ「セガサミーフェニックス」からドラフト指名を受けた件について言及し、本音を吐露した。

佐野は「皆様からのたくさんのあたたかい応援の言葉、本当にありがとうございます。一つ一つが、今の私のお守りになっています」と感謝をつづったが「同時に、私に対する厳しいご意見や、戸惑いの声もたくさん目にしました。プロ入りして日も浅く、実績もない私ですから、Mリーグを愛する皆様が不安に思われるのは当然のことだと痛感しています」とする。

「チームから指名を受け、自分なりに腹を括って覚悟を決めたつもりでしたが、想像以上の重圧や厳しい声に、今は心がすごく痛くて、シンドイ気持ちがあるのも事実です。大きな舞台のプレッシャーに、足がすくんで、押しつぶされそうになっています...。でも傷ついている暇なんてなくて、今はただしっかりと打ち込み、誰よりも練習に励むしかないと思っています。心強いチームメイトにも頼りながらも頑張ります」

「今はまだ、プレッシャーに震えてばかりの未熟者ですが、全力で闘い抜きます。いつか本当の『フェニックスの選手』として皆様に認めていただけるよう、一歩ずつ進んでいきます。ダメな時は、どうか厳しく叱ってください。未熟な私の挑戦を、一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします」と呼びかけていた。