2児の母・藤本美貴、ステーキなど豪華な夜ご飯公開「赤みが最高ですね」「ボリューム満点」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】タレントの藤本美貴が6月27日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】40歳3児の母タレント「理想のディナー」ステーキ・サラダなどズラリの豪華食卓
藤本は「夜ご飯でした」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を投稿。大皿に盛り付けたステーキやブロッコリーとツナの和え物、トマトとチーズのサラダなど豪華な夜ご飯を公開している。ステーキの絶妙な赤み具合や野菜をたっぷり盛り付けたサラダなど、シンプルな味付けながらも手の込んだ料理となっている。
この投稿に「ステーキ美味しそう」「理想のディナー」「赤みが最高ですね」「家族で食べるのかな？」「ボリューム満点ですね」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児の母タレント「理想のディナー」ステーキ・サラダなどズラリの豪華食卓
◆藤本美貴、手作りの夜ご飯公開
藤本は「夜ご飯でした」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を投稿。大皿に盛り付けたステーキやブロッコリーとツナの和え物、トマトとチーズのサラダなど豪華な夜ご飯を公開している。ステーキの絶妙な赤み具合や野菜をたっぷり盛り付けたサラダなど、シンプルな味付けながらも手の込んだ料理となっている。
◆藤本美貴の投稿に反響
この投稿に「ステーキ美味しそう」「理想のディナー」「赤みが最高ですね」「家族で食べるのかな？」「ボリューム満点ですね」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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