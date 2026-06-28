2児の母・木村文乃、豚の塩焼きなど子どものための和食プレート披露「定食みたい」「野菜たっぷりで見た目も栄養もバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】女優の木村文乃が6月27日、自身のInstagramを更新。子どもへの手作り料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「お店の料理みたい」子どものためのワンプーレートご飯
木村は「チビうさごはん」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を複数枚投稿。自身のYouTubeでも紹介しているつがる豚を使った塩焼きやブロッコリーにトマト、納豆に大根の味噌汁などの和食を披露している。木で作られたプレートに子ども用に少なめに盛り付けた栄養満点の料理となっている。
この投稿に「おいしそう」「定食みたいで良いですね」「お店の料理みたい」「つがる豚気になりました」「野菜たっぷりで見た目も栄養もバッチリ」など反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「お店の料理みたい」子どものためのワンプーレートご飯
◆木村文乃、子どもへの愛情たっぷり料理
木村は「チビうさごはん」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を複数枚投稿。自身のYouTubeでも紹介しているつがる豚を使った塩焼きやブロッコリーにトマト、納豆に大根の味噌汁などの和食を披露している。木で作られたプレートに子ども用に少なめに盛り付けた栄養満点の料理となっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「おいしそう」「定食みたいで良いですね」「お店の料理みたい」「つがる豚気になりました」「野菜たっぷりで見た目も栄養もバッチリ」など反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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