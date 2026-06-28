ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の４代目リーダー・段原瑠々が２８日までに自身のインスタグラムを更新。グループ加入９周年を報告した。

段原は「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ加入９周年を迎えました！」と書き出し「出会ってくれた全てのみなさま、本当にありがとうございます」と感謝。「叶（かな）えたい夢がまだたくさんあります！１０年目も貪欲に、ひとつひとつ丁寧に頑張ります」と意気込み「一緒にいろんな景色見よう〜！これからもよろしくお願いします」とメッセージをつづった。

昨年１０月にリリースした「盛れ！ミ・アモーレ」はＳＮＳ総再生回数約７億回を突破するなど勢いに乗る。段原は「いつの時代のＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅも大好きです！！」と語り、「最近赤衣装を着る機会がたくさんあるんだけど、私デビューのときも赤かったなぁと思い、懐かし写真も載せときます」とデビュー当時の自撮り写真も投稿した。

この投稿には「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅになってくれてありがとう Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅでいてくれてありがとう」「出会えて本当に幸せです！！」「グループの末っ子だったるるちゃが今は立派な素晴らしいリーダーになってて、感動です」「伝説を作ろうぜ」「一緒に全部の夢叶えようね！！！」などのコメントが寄せられている。