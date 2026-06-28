イギリスのチャールズ国王の公式誕生日を祝う恒例行事「トゥルーピング・ザ・カラー」が6月13日、ロンドンで開催された。1400人を超える兵士が整然と行進する英国屈指の荘厳な舞台で、今年もまた世界中の視線をさらったのは、8歳の王子だった。

【画像を見る】世界中で「かわいすぎる」と拡散、ルイ王子の愛らしい表情

華やかな祝賀ムードに包まれるなか、今年も"主役以上の存在感"を放ったのは、ウィリアム皇太子（43）とキャサリン妃（44）の末っ子、ルイ王子（8）。

母キャサリン妃、兄・ジョージ王子（12）、姉・シャーロット王女（11）とともに馬車行進に参加したルイ王子は妃の隣に着席。英メディア「Page Six」によると、ルイ王子は沿道の観衆に向かって元気よく手を振り、時折、ジョージ王子の様子をうかがうような仕草も見せた。

海外ジャーナリストが続ける。

「バッキンガム宮殿のバルコニーに移ってからも、ルイ王子は"よそゆき"ではなく自由そのもの。空を見上げて目を大きく見開いたり、大きく体を横に傾けたり、少し不満そうな表情を浮かべる一幕も。

後ろに立つキャサリン妃のほうに何度も振り返って話しかけたり、少し離れたチャールズ国王と言葉を交わす場面もありました。米誌は、ルイ王子が今年も『おどけた表情』で場をさらったと報じています」

映像では、ジョージ王子がさりげなくルイ王子に手を添えて、立ち位置に誘導する場面も見られた。将来の国王として落ち着いた振る舞いを見せるジョージ王子と、感情がそのまま顔に出るルイ王子。その対照的な兄弟の姿も、見る者の頬を緩ませた。

SNS上では、「今年もルイが全部持っていった」「視線泥棒」「ついルイばかり見てしまう」といった声が相次いだ。中には「彼がいるだけで式典が人間味を帯びる」といった反応もあり、荘厳な王室行事を、ルイ王子の無邪気さが明るく照らしているようだ。

ルイ王子が"世界をメロメロにした"のは今回が初めてではない。特に有名なのが、2022年のエリザベス女王在位70年を祝う祭典「プラチナ・ジュビリー」での一幕だ。

バッキンガム宮殿のバルコニーでイギリス空軍の飛行を見守っていた当時4歳のルイ王子は、轟音に驚いたのか、両手で耳をふさぎ、顔をくしゃくしゃにして大リアクション。その横で曾祖母のエリザベス女王が笑みを浮かべるツーショットは「かわいすぎる」と世界中で拡散された。

ルイ王子は「典型的な第3子」

2024年にも、「トゥルーピング・ザ・カラー」で音楽に合わせて体を揺らしたり、踊るような仕草を見せたりする姿が話題に。姉シャーロット王女が「やめなさい」と言っているように見える場面も注目された。

こうしたルイ王子の振る舞いについて、王室に詳しい関係者は米「People」誌に、「典型的な第3子の、いたずら好きな子」と語っていたこともある。

「ウィリアム皇太子はこれまでのインタビューで、『子どもたちは比較的普通の家庭生活を送ってほしい』との考えを話しています。そのためには、『仕事と家庭生活のバランスを取ることが重要』だと話し、毎日を子どもたちの学校への送迎で忙しくしているとも明かしました。

自身が10歳のときに両親が正式に別居を発表したこともあり、家庭には『温かさ、安心感、安全感、愛情といったものが必要だ』との持論も語っています」（同前）

長年、英国王室を撮影してきた写真家クリス・ジャクソン氏は、3兄妹について「会える機会は多くないが、その成長を見るのは本当に微笑ましい」「兄妹同士の自然なやりとりを見るのは素敵なことだ」と語っている。

末っ子ならではの愛らしさが話題になったルイ王子だが、今年は「大きくなった」という声も少なくなかった。

それでもなお、式典のたびに主役級の存在感を放つあたりは、さすが"視線泥棒"。王室ファンは早くも、来年はどんな表情を見せてくれるのか楽しみにしているようだ。