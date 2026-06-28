FIFAワールドカップ2026で、日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表DF長友佑都選手が、勝負の一戦へ意気込みを見せました。

日本時間28日のこの日、チームは拠点のアメリカ・ナッシュビルで調整後、ブラジル戦の行われるヒューストンへ移動。ベースキャンプ地としたナッシュビルを長友選手は「過去一の場所だった」と絶賛し、「お世辞抜きで今までのW杯の中で一番大好きな場所。また来たいぐらいめちゃくちゃ良かった」と話しました。

グループステージの戦いを終え、ここからは負ければ敗退の決勝トーナメントへ。1回戦の相手・ブラジルについては「もちろん強い」とサッカー王国へのリスペクトを明かしながらも、「10年前20年前の方が強かったんじゃないかと思う。そして10年前20年前より日本がレベルアップしているのは確実に言えるから、今のブラジルだったら今の日本はいい戦いができるんじゃないか」と語ります。

勝利に最も必要なものは「冷静さ」を挙げ、「勢いだけではやっぱり決勝トーナメントは勝てないなと思う。どんなときも冷静に、自分たちが積み上げてきたサッカーで戦っていくという冷静さが必要」と分析。

今大会2位タイの4ゴールを記録しているFWヴィニシウス選手ら強力な攻撃陣を擁するブラジル。そのヴィニシウス選手との対決には「(止める)イメージしかない。絶対止める」と力強く意気込みました。