タイトリストの新作『GTS』ドライバーがテーラー、ピンを抑えて1、2フィニッシュ！ #週間ギアランキング
6月12日に発売されたタイトリストの『GTS』シリーズ。発売初週の結果は1位が『GTS2』、2位が『GTS3』、そして4位にも『GTS4』が入った。『GTS』シリーズの販売状況について、東北地方でも最大級の売り場面積を誇るPGAツアー仙台泉中央店の久保田慎也さんに取材した。
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「当店では3モデルとも満遍なく売れていて、お客様からの評価も高いです。予想としては『GTS3』が1番売れるのかなと思っていたのですが、予想以上に『GTS2』『GTS4』を購入される方も多かったです」 前作『GT』シリーズと比較して、『GTS4』の販売シェアが伸びた要因は？ 「今作の『GTS4』はヘッドサイズが460ccになったことで、従来モデルほどシビアな印象がなくなった影響が大きいです。元々、タイトリストはアスリートゴルファ?に人気がありますので、『GTS4』を選択肢に入れる人が増えたと思います。また今作の『GTS』はタイトリストのドライバーを使っている人だけではなく、他メーカーのドライバーから乗り換える人も多いです」 PGAツアーでも使用率No.1を誇り、日本ツアーでも使用者が増えている『GTS』。初週から好調なスタートを切っており、2週目以降も上位を維持する可能性が高い。 （ドライバーランキング）1位 タイトリスト GTS22位 タイトリスト GTS33位 ピン G440 K※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
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