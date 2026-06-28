◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー阪神(28日、マツダスタジアム)

阪神の先発マウンドにあがった郄橋遥人投手が、6回3失点で降板しました。

この日の阪神打線は初回に森下翔太選手の2ランで先制。郄橋投手は援護をもらってマウンドにあがります。しかし1回裏には1アウトから大盛穂選手の3塁打を浴び、犠牲フライで失点。さらに2回の先頭・佐々木泰選手には同点ソロを浴びました。

4回には先頭・小園海斗選手にヒットを許すと、痛恨のボークで得点圏へ。さらに後続のショートゴロの間に1アウト3塁とされ、石原貴規選手の勝ち越しタイムリーを浴びました。

それでも6回には佐藤輝明選手が同点ソロ。7回の郄橋投手の打席には代打が送られ降板となるも、1アウト1、2塁の好機からこの日30歳の誕生日を迎えた中野拓夢選手が勝ち越し打を放ちました。これで郄橋投手に勝ち星の権利が訪れています。

この日の郄橋投手は6回97球を投げ、被安打8、奪三振6、失点3という成績。今季はここまで11試合に先発し、球団41年ぶりとなる負けなしの9連勝としていました。