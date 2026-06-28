俳優舘ひろし（76）が、27日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。ドラマ「あぶない刑事」シリーズで自身が演じるタカがサングラスをかけていた理由を明かした。

同作は舘演じる鷹山敏樹（タカ）と柴田演じる大下勇次（ユージ）のバディが活躍する刑事ドラマで、舘は「『あぶない刑事』ってほとんど台本読んだことないんです。遊ぶのに忙しくて」とぶっちゃけトーク。「結構モテたんです。その頃」と笑いを誘った。

また「例えば犯人とかいるじゃない？よく分からないんです。何やってる人か」と台本を読まないため、ストーリーが把握できていないと説明。「『君は悪い人？いい人？』って聞くの、現場で。そうすると『僕は最初はいい人なんですけど、実は悪い人です』って。『あっそう！』みたいな」とやりとりを再現して笑った。

そのため現場では「3行以上のセリフは書くなって言ってありました」と舘。MCの加藤浩次が「結構セリフあるイメージでしたよ？見てた側としては」と驚くと、「それはまあ、カンペで」と舞台裏を明かした。

加藤が「サングラスがあってよかったですね」と笑うと、舘は「サングラスはマストですよ。長いセリフ…まあ3行ですけど。ここ（カンペ）に書いておいて、顔はこっち向いて『なんとかかんとか』って」と視線をサングラスで隠しながらカンペを読んでいたと告白。スタジオの笑いを誘った。