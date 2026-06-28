サッカーアルゼンチン代表の絶対的エース・ＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）の存在感には、自国メディアも太鼓判を押している。

１次リーグＪ組第３戦 アルゼンチン―ヨルダン戦（２７日＝日本時間２８日、米国・ダラス）では後半１５分から途中出場。ＦＫを直接決めてＷ杯通算得点数を１９に伸ばした。チームも３―１で快勝し、最高の形で決勝トーナメントに挑む。

同国紙「ラ・ナシオン」は「前回王者である彼らはＷ杯を通して着実に成長を遂げてきた。アルジェリア戦では慎重なスタートを切って、試合が複雑化する中でメッシの魔法のようなプレーに頼らざるを得なかった。オーストリア戦では、より堅実な守備を見せるも、攻撃面では再び精彩を欠き、再びスター選手の活躍が必要となった」と指摘。この日のヨルダン戦は「非常に良いスタートを切ったものの、その後ペースを落とした。ただ、メッシの投入によって雰囲気が一変し、チームとファンが一体となって大歓声を上げた」と報じた。

今大会は連覇を狙っており、全勝でのＪ組１位通過は既定路線だった。「アルゼンチンは任務を全うした。対戦相手が判明して以来、決勝トーナメントに有利な立場で進出することが目標だった。残りの試合は、原則として有利に見える。ラウンド３２でカーボベルデが待ち構え、ラウンド１６ではオーストラリア対エジプトの勝者と対戦。準々決勝では、コロンビア、ガーナ、スイス、あるいは再びアルジェリアと対戦する可能性がある。アルゼンチンはやるべきことをやり遂げた。いよいよ新たな局面が始まる」と高評価を下した。

負けたら終わりの一発勝負の戦いを前に、メッシを中心としたアルゼンチンが調子を上げている。