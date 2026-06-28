加藤綾菜、栄養満点なカトちゃん飯＆「安定の余り物」な綾菜飯公開「料亭みたい」「盛り付けに愛を感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】タレントの加藤綾菜が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫・加藤茶と自身の夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの45歳年下妻「品数がすごい」小鉢ズラリの加トちゃん夕食
加藤は「着々と夕飯準備中」とコメントし、調理台の上にこんがりと焼けた手羽中や破竹、こんにゃく、ブロッコリーの和え物、ごぼうとにんじんのきんぴら、芽キャベツのソテーなどが皿やボウルに並べられた調理風景を公開。続いての投稿では「今日のカトちゃんの夕飯です」と、夫のために用意した夕飯を披露した。
木のトレーの上には6つの器が並び、白ご飯、こんにゃくの煮物、ブロッコリーの和え物、きんぴらと芽キャベツのソテー、焼いた手羽中のミニトマト添え、デザートのさくらんぼが盛り付けられている。さらに別の皿には、鰹節をトッピングした破竹と焼き魚が並んでおり「冷蔵庫スッキリ！」とつづった。
最後には「綾菜は安定の余り物」とつづり、自身の夕食の写真を公開。夫と同じメニューを簡単に盛り付けた様子を見せている。
この投稿には「メリハリがすごい」「料亭みたい」「冷蔵庫スッキリさせる程の品数がすごい」「ノンアル梅酒に親近感がわく」「盛り付けに愛を感じる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの45歳年下妻「品数がすごい」小鉢ズラリの加トちゃん夕食
◆加藤綾菜、夫への愛詰まった「カトちゃんの夕飯」と綾菜の夕飯
加藤は「着々と夕飯準備中」とコメントし、調理台の上にこんがりと焼けた手羽中や破竹、こんにゃく、ブロッコリーの和え物、ごぼうとにんじんのきんぴら、芽キャベツのソテーなどが皿やボウルに並べられた調理風景を公開。続いての投稿では「今日のカトちゃんの夕飯です」と、夫のために用意した夕飯を披露した。
最後には「綾菜は安定の余り物」とつづり、自身の夕食の写真を公開。夫と同じメニューを簡単に盛り付けた様子を見せている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「メリハリがすごい」「料亭みたい」「冷蔵庫スッキリさせる程の品数がすごい」「ノンアル梅酒に親近感がわく」「盛り付けに愛を感じる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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