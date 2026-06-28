中川翔子「信じて良かった！」Xで見かけた料理を手作り「ホルモンがぷりぷり」「器も最高」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】歌手でタレントの中川翔子が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。X（旧Twitter）で見かけて作ってみた料理を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産41歳タレント「お酒にも白ご飯にも合いそう」中華風の器に盛り付けたホルモンの白だし煮
中川は「xで見かけておいしそうだからやってみた」とつづり、手作りしたホルモンの白だし煮の写真を公開。中華風の器の中に、出汁に浸かったホルモンがたっぷり盛られ、仕上げに刻みネギがトッピングされている。「めっっちゃおいしい！信じて良かった！」と味を絶賛している。
この投稿に、ファンからは「たしかにめっっちゃ美味しそう」「器も最高」「ホルモンがぷりぷり」「お酒にも白ご飯にも合いそう」「すぐに試してみるしょこたん流石です」「これは食欲そそる」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産41歳タレント「お酒にも白ご飯にも合いそう」中華風の器に盛り付けたホルモンの白だし煮
◆中川翔子、ホルモンの白だし煮公開
中川は「xで見かけておいしそうだからやってみた」とつづり、手作りしたホルモンの白だし煮の写真を公開。中華風の器の中に、出汁に浸かったホルモンがたっぷり盛られ、仕上げに刻みネギがトッピングされている。「めっっちゃおいしい！信じて良かった！」と味を絶賛している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「たしかにめっっちゃ美味しそう」「器も最高」「ホルモンがぷりぷり」「お酒にも白ご飯にも合いそう」「すぐに試してみるしょこたん流石です」「これは食欲そそる」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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