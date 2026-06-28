◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ第１戦が１５頭で争われ、１番人気のイガッチ（浜中俊騎手）（牡４歳、栗東・笹田和秀厩舎、父リアルスティール）は６着で、重賞初挑戦Ｖはならなかった。浜中俊騎手は２２年ハヤヤッコ以来の当レース２勝目を逃した。

同馬は前走のセンテニアル・パークＳ（４月２６日、京都・芝１８００メートル）では１分４３秒７のコースレコードで勝利。今回は２歳未勝利戦（１着）以来、約２年ぶりとなるコースだったが、６月１日に函館競馬場へ早めの入厩。態勢を整えたが、初の重賞舞台で本領を発揮できなかった。

勝ったのは１０番人気で小林美駒騎手騎乗のファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）で、道中後方から早めのまくりで差し切った。勝ちタイム１分５７秒７は、２５年ヴェローチェエラのコースレコード１分５７秒６に０秒１差の好時計。

７番人気のケリフレッドアスク（北村友一騎手）が２着、９番人気のピースワンデュック（佐々木大輔騎手）が３着だった。

横山和生騎手（マジックサンズ＝５着）「窮屈なシーンがありましたし、途中の動きもありましたからね。枠がもう少し外なら違ったと思います。しまいは伸びなかったですね」

浜中俊騎手（イガッチ＝６着）「３番（ピースワンデュック）の馬がいた、ケイアイセナの後ろに行きたかったですが、そこは枠順の差ですね。仕方ないです。隊列もずっと変わらないまま直線に行きましたから、動くに動けないですし。初めてのオープンが重賞で、ハンデも手頃でうまくいけばチャンスがあると思っていましたが、うまくいく競馬にはならなかったです」