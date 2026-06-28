【疲れた胃腸はこうやって休めるべし】管理栄養士おすすめ！ちゅるんと美味しいネバネバうどん

暑さで胃腸が疲れていませんか？お疲れの胃腸にはネバネバ野菜を使った料理がおすすめです。そこで管理栄養士がおすすめするネバネバうどんレシピをご紹介します。

▼ネバネバ野菜を食べよう！

オクラやなめこに含まれるネバネバ成分は水溶性食物繊維と言われ、食物の胃での滞在時間を長くしたり、便のカサを増したり、腸の働きを整えるはたらきを持っています。食べ物は薬ではありませんが、胃腸が疲れた時にネバネバ野菜が良いと言われているのは胃腸の負担を軽減する成分が含まれているからなのです。

▼なめこでツルりと

なめこのネバネバ成分を摂ることができるレシピです。のど越しがよく食欲がない時でも食べやすいですね。



▼オクラ・めかぶ・長芋のトリプルパワー

オクラ・めかぶ・長芋のネバネバ成分は水溶性食物繊維です。3つの食材から摂取できるのは嬉しいですね。



▼オクラでシンプルなうどん

2人前でオクラを1袋使うのでたっぷりと食べることができますね。







暑さや冷房の冷えでこの時期、想像以上に胃腸は疲れています。ご紹介したネバネバうどんをぜひ上手に取り入れてみてくださいね。