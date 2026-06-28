マサチューセッツ州初のNBA全体1位…AJ・ディバンサがMLBレッドソックスのホームで始球式に登場

6月28日（現地時間27日、日付は以下同）。MLBボストン・レッドソックスが、ホームのフェンウェイ・パークでニューヨーク・ヤンキースと対戦。伝統の一戦となったこの試合の始球式へ、「NBAドラフト2026」でワシントン・ウィザーズから全体1位指名を受けたAJ・ディバンサが登場した。

ディバンサは現在19歳の206センチ95キロのスモールフォワード。ボストンで生まれ、近郊のマサチューセッツ州ブロックトンで育った生粋のローカルボーイだ。同州ニーダムのセント・セバスチャンズ・スクールに通ったあと、カリフォルニア州のプロリフィック・プレップへ転校。全米トップクラスの高校生プレーヤーとして注目を集めると、ブリガムヤング大学（BYU）へ進学した。大学では1試合平均25.5得点6.8リバウンド3.7アシストと堂々たるスタッツを残し、見事に全米得点王の座に輝いている。

球場では、ディバンサがマサチューセッツ州生まれの選手としてNBAドラフトの全体1位指名を受けた「史上初の快挙」を成し遂げた存在として紹介され、詰めかけた地元ファンから歓声が巻き起こった。なお試合ではレッドソックスの吉田正尚が初回に先制ソロホームランを放ち、チームはリードを最後まで守り抜いて4－1でヤンキースに勝利した。

圧倒的な身体能力と将来性を評価され、NBAのキャリアをスタートさせるディバンサの今後から目が離せない。



No. 1 overall NBA Draft pick and Massachusetts native AJ Dybantsa tossed the first pitch at the Red Sox game ⚾️ pic.twitter.com/xpWbf5qlbU

- MLB (@MLB) June 27, 2026

【動画】AJ・ディバンサの始球式での投球