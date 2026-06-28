SWEET STEADYが、7月5日に配信リリースする新曲「気味が悪いんだからねっ」の配信ジャケットを公開した。

（関連：【映像あり】SWEET STEADY、TVアニメ『レッツゴー怪奇組』OPテーマ担当決定コメント動画）

本楽曲は、2026年7月クールのTVアニメ『レッツゴー怪奇組』のオープニングテーマに使用される、グループ初のアニメタイアップソング。“こわかわいい”というキーワードを体現した不気味さを感じさせるサウンドに、SWEET STEADYらしいポップでチャーミングな要素が重なり合い、独特のバランスで完成した一曲となっている。

公開された配信ジャケットは、メンバーの“こわかわいい”表情の周りに、各メンバーカラーの鬼火が浮き出たものとなっている。

また、本作はYOASOBIやキタニタツヤらを擁するソニー・ミュージックのマネジメント／レーベル Echoesとパートナーシップを結びリリースされることも発表。8月12日にはCDリリースも決定した。

・SWEET STEADY コメント

この度、TVアニメ レッツゴー怪奇組のOPを担当することが決定しました！怖さもありながらユーモアもたくさん詰まった作品で、怖いものが苦手な方でも気軽に楽しんでいただけると思います。「可愛さ」と「怖さ」をテーマに作品の世界観をたくさん歌っているので、ぜひたくさん聴いてください！

（文＝リアルサウンド編集部）