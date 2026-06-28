日本人K-POPアイドルも被害に？渋谷の“ぶつかり”疑惑動画、韓国SNSで波紋広がる

歩行者へ故意に接触を試みる日本国内のいわゆる「ぶつかり」行為が、韓国のネット上で改めて議論の的となっている。

【関連】日本は体当たりされる国なのか…訪日韓国人の間で広がる“ぶつかり族”警戒論

発端となったのは、女性アイドルグループRESCENE（リセンヌ）に所属する日本人メンバー、ミナミが渋谷を歩行中の映像であった。

ギャル風の装いで街を歩くミナミのすぐ近くに、歩行中の男性が肩を突き出すようにして接近するような場面が捉えられており、韓国のSNS上では「意図的にぶつかろうとしたのではないか」と物議を醸している。

該当のシーンは、ミナミが渋谷のスクランブル交差点の周辺と思われる場所を移動している最中に映し出されていた。映像の中では、彼女の前進するルートとは異なる角度から男性が近寄り、ミナミの肩のあたりへ迫るように見える。

ミナミが即座に身を翻して避けたため、激しく衝突した様子は捉えられていないが、その不自然とも受け取れる一連の挙動が韓国のネットユーザーの間で注目を集めることとなった。

ミナミ（写真提供＝OSEN）

ある韓国のユーザーがXに「RESCENE・ミナミに肩パンを狙って入ってくる通行人」「日本だ。日本の人たちは一体なぜああなのか」といった文言を添えて投稿し、この場面を拡散させた。当該のポストは1500万回以上のインプレッションを記録するなど、多大な関心を集めている。

韓国のSNS上では、「本当にあるんだ」「怖すぎる」「日本で肩をぶつけられたことがある」「うまく避けられてよかった」といった声が次々と寄せられた。

日本人メンバーの映像が浮き彫りにした実態

今回の件でとりわけ関心を引く要素は、ミナミが韓国からの旅行者ではなく、日本人のメンバーであるという点だ。

RESCENEは韓国を拠点にするガールズグループであるが、ミナミは日本生まれのメンバーとして知られている。その彼女が日本の渋谷で撮影した映像の中で、いわゆる「ぶつかり」行為を思わせる場面が捉えられたことにより、韓国のSNSでは「日本では本当にこういうことが起きるのか」という懸念が再び沸き起こった。

近年の韓国においては、日本の市街地で歩行者に対して故意に体当たりをする行為が、「ブツカリ」という名称で認知されるようになっている。日本語に由来する表現が、そのままの響きで「ブツカリ」として韓国の言葉の枠組みでも定着しているほどである。

今回のミナミの映像に先立っても、元プロゲーマーで俳優としても活躍するミン・チャンギが福岡で屋外から生配信を行っていた際、肩をぶつけるような軌道で迫ってきた男性を回避するシーンが注目を集めたことがあった。

韓国の報道機関はこの挙動を日本語の表現を用いたまま「ブツカリ」と報道し、日本観光の際に警戒すべきトラブルの一種として紹介していた。加えて、韓国のネット空間では「東京、福岡、大阪で全部やられた」「大阪で肩をぶつけられた」「旅行中に似た経験をした」といった個人の体験に基づくエピソードも書き込まれてきた。

今回のミナミをめぐる映像は、そうした従前の不安要素と合致する形となった。

ミナミ（写真提供＝OSEN）

すなわち、単に「K-POPアイドルが渋谷で危ない目に遭った」という一過性のエピソードにとどまらず、韓国のインターネットユーザーの間でかねてより抱かれていた「日本の街中で突然ぶつかられるかもしれない」という警戒心を、再び視覚的に実証する映像として捉えられたのである。

当然ながら、公開された映像の断片のみから男性の真意を決定づけることは不可能だ。

渋谷のスクランブル交差点の周辺は、世界規模で見ても極めて人混みの激しいエリアである。歩行者の動線は複雑に交差しており、進む向きが突然変わることも珍しくない。混み合った空間で行き交う人々が互いに近接したり、接触しそうになったりする現象そのものは珍しいことではない。

それゆえに、韓国のネットコミュニティの内部でも一部には「混雑した道なら起こりうる」「動画だけで意図的と決めつけるのは早い」といった冷静な見方をする意見も存在する。

急増する訪日客と「ブツカリ」への懸念

それにもかかわらず非難の声が拡大したのは、男性の挙動が極めて不自然であると捉えた人々が多数を占めたからに他ならない。

SNSのプラットフォーム上では、映像の前後関係を検証したユーザーから「急に進行方向を変えているように見える」「ぶつかれなかったあとに振り返って確認しているように見える」といった具体的な言及もなされている。このような細かな考察が積み重なった結果、「単なる混雑」という解釈ではなく「意図的なぶつかりではないか」という疑念が定着することとなった。

この取り沙汰されている事態は、日本を訪れる韓国人観光客の急増という側面とも深く結びついていると言える。

日本政府観光局（JNTO）が6月17日に公表した統計データによると、5月における訪日外国人の総数は355万9900人を数えた。

国や地域別の動向を観察すると、最も多いのは韓国からの渡航者であり、その規模は95万1300人に達している。これは全体の約26.7％に相当し、日本を訪問する外国人観光客の4人に1人以上が韓国の出身者であるという割合になる。

韓国の人々にとって、日本は極めて身近で支持の厚い旅行先となっている。だからこそ、日本に滞在している最中に直面した不快な経験や、リスクを感じさせるシーンについても、韓国のSNSを通じて爆発的に拡散されやすい土壌がある。

渡航客の規模が拡大すれば、その土地が持つポジティブな側面だけでなく、現地で味わった嫌悪感や不安の念もまた同様に波及していく。日本の「ぶつかり」行為が韓国国内でこれほど関心を集めるに至った要因には、単にSNS動画がもたらす衝撃度だけでなく、現実に日本を訪れる韓国人が非常に多いという構造的な背景が関わっている。

今回、ミナミの該当する場面が大規模に拡散される事態となったのも、そうした一連の流れの中に位置づけられる。

彼女が日本人のメンバーであるという事実は、かえって今回の世論の反応をより象徴的なものへと変えている。日本生まれのメンバーですら、渋谷という場所でああした状況に直面したかのように見えた。その事実が韓国の受け手にとって、「日本旅行中の自分にも起こりうること」として強いリアリティを伴って受け止められたと考えられる。

RESCENEのミナミを巡る映像は、日本国内の「ぶつかり」問題が、韓国において「日本旅行で気をつけるべきこと」の一項目として認識されつつある現状を、改めて浮き彫りにする契機となった。

日本を訪れる韓国人の数が増加するにつれて、日本の魅力的な部分も、あるいは懸念される要素も、よりダイレクトに韓国側へと伝わりやすくなる。今回の騒動は、日本観光が人気を博すその裏側で、市街地での些細な違和感すらもが国境を跨いで瞬時に共有される現代の状況を如実に物語っている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）