SEVENTEENの新ユニット・V8が新曲「singasong」MVティザーを公開！迫力ある群舞も要注目

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SEVENTEENのメンバー・THE 8とVERNONによる新ユニットV8の新曲「singasong」のMVティザーが公開。パフォーマンスの一部が明らかとなった。

■奔放に自由を謳歌する、THE 8とVERNONを感覚的に捉えた映像に

V8は6月27日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとSEVENTEENの公式SNSに、1stミニアルバム『V8』のタイトル曲「singasong」のMVティザーを公開した。奔放に自由を謳歌するふたりの若者、THE 8とVERNONを感覚的に捉えた映像だ。

時間の痕跡が積み重なった砂漠。退屈そうに座っていたふたりは、RCカーのレースとともに一転する。爆発的なスピードで砂の上を駆け抜ける車たちのように、V8もまた音楽に合わせて躍動的に体を動かす。衝突など恐れていないかのような彼らの態度は、沸き立つ青春の血気を象徴している。

ティザーの中盤に登場する群舞は、断然圧巻だ。先に公開された先行チャレンジがシャッフルステップを通じてV8の自然なグルーヴを見せたのに対し、ダンサーたちとのグループダンスでは、一段と重厚なエネルギーが感じられる。わずか2秒という短い映像ながらも、今後公開される「singasong」のステージへの期待を一気に高めるものとなっている。

映像に挿入された「singasong」の音源は、強烈な中毒性で一瞬にして耳を釘付けにする。ハイパーポップを基調としたエレクトロニックサウンドに遊び心のある感覚が加わり、聴く者に解放感をもたらす。似た発音の単語が繰り返される機知に富んだ歌詞の構成は、鑑賞の楽しさをさらに引き立てる。砂漠に横たわる車の残骸と空を彩る華やかな花火、混沌の中を駆け抜ける競走馬が調和したシュールな演出も、視線を釘付けにする。

V8は、ドイツのDJ兼プロデューサーであるMecatokとタッグを組み「singasong」を制作した。K-POPのメインストリームを牽引するTHE 8やVERNONと、ヨーロッパのエレクトロニックミュージック市場で注目を集めるMecatokの実験的なコラボレーションに、世界中の音楽ファンはすでに歓声を上げている。この曲の一部が盛り込まれたチャレンジは、インスタグラムだけで9000万回以上の再生回数を記録し、“シャッフルブーム”の再燃に火をつけた。

そしてV8は、6月28日にソウル龍山区梨泰院洞のグレインハウスでフリーリスニングパーティーを開催し、新譜への関心を最高潮に盛り上げる。ふたりはDJパーティー形式で行われるこの日のイベントで、新曲全曲を初公開し、単なる鑑賞を超えたリスニング体験を届ける予定だ。

そんな待望の新作「singasong」は、6月29日18時に発売予定。その後V8は、単独公演を続けて開催。7月11日・12日には京畿道高陽市のキンテックス第1展示場1ホールにて、7月17日から19日にかけては香港のアジアワールド・エキスポホール10で、『2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE』を開催する。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

■リリース情報

2026.06.29 ON SALE

DIGITAL MINI ALBUM『V8』