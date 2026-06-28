◇MLB ドジャース15-3パドレス(日本時間28日、ペトコ・パーク)

ドジャースが敵地でパドレスと対戦し17安打15得点で快勝。先発の山本由伸投手は今季8勝目(5敗)を挙げました。

今季15度目の先発となった山本投手は初回から安定した投球を見せ、4回まで2安打投球。5回に5番・シーツ選手にソロホームランを打たれたものの直後の6回に味方が大量9得点で援護。山本投手は6回89球4奪三振2失点で8勝目を挙げました。

登板後、山本投手は「調子はいつも通りくらいにはいい感覚で試合には入れて、初回をうまく抑えられたんですけど。そこからホームランのボールは少し高くて、少し真ん中に寄ってしまったので。相手が打ったのがすごいですけど、もう少しコースか高さがうまくいけばフェンスの手前になっていたかなとは思いました」とコメントしました。

また、現在アメリカ・メキシコ・カナダで行われているサッカーW杯にも触れ、「僕の英語の先生とか調理師さんとかがもともとサッカーしていた方なので、いろいろ教えてもらいながら。次に(日本は)ブラジルと当たるということなので、できれば観戦したいなと思いますし、優勝を期待しています」とエールを送りました。