山谷花純、「こんなに美味しいご飯が作れるのに、なんで良い人が現れないんだろう？」

女優の山谷花純が、27日、２nd写真集『遠距離、現在此。』(ＫＡＤＯＫＡＷＡ)の発売イベントを開催した。

２０代最後の写真集ということで、20代の内にやっておきたいことを聞かれ「やり残したことといえば家買うぐらいですかね。それぐらいかもしれないです。自分の経験として悔いがあることとかやり残したことがあることはあまりなくて、お仕事をありがたいことに、たくさんいただいて、思い描いてた夢が１個ずつ叶ってた年でありました。あとはレッドカーペット歩きたかったぐらいですかね」と目を輝かせた。

『豊臣兄弟！』で大反響の山谷花純「写真集のタイトルは帰りの新幹線の中で考えました」

30代の目標については「10代の頃からなんですけど、早く30歳になりたいと思っていました。30代ってすごく余裕があって、人生を楽しんでいる印象があって、30歳になったら自分より年下の方々に、憧れられるような、どこか余裕を感じさせられるような、そんな女性になりたいなっていうのと、役者になりたいなっていうのが１番の目標です」と理想を語った。

結婚観について聞かれると「最近は考える時間も増えたんですけど、１番の私のファンでいてくれる人がいいですね。人としても女優としても１番私のことを応援してくれて、成功を喜んでくれる。そんなファンのような存在の方と結婚したいです」とアピール。まだ相手は現れていないのかと問われると「どこに居るんでしょうね。料理が好きで自炊することが多いんですけど、こんなに美味しいご飯が作れるのに、なんで良い人が現れないんだろう？ってお母さんと電話しながらよく言ってます」と切実なアピールをした。