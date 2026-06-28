プロボクシング元世界3階級制覇王者でWBC世界スーパーバンタム級1位の中谷潤人（28＝M・T）が28日、東京・SIX WAKE ROPPONGIで行われた、ボートレース情報番組「BOAT RACEプレミア」の生放送にゲスト出演した。

この日、ボートレース鳴門で開催されるSG「第36回グランドチャンピオン」の優勝戦放送前に取材に応じ「一瞬の判断が凄く大事なスポーツ。そこの判断がより優れている方が勝利すると思う。そこを楽しみにしている」と笑顔。小学校時代の文集に「ボートレーサーになりたい」と書いた中谷は、今年7月の「第60回ボートレースクラシック」の準優勝戦前にも番組にゲスト出演していた。

“本業”では5月2日には東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦。0―3で判定負けし、プロ33戦目で初黒星を喫した。この日は同一戦以来の公の場に姿を見せ「凄く楽しかったし僕のボクシングキャリア、人生においてもかけがえのない経験だった。これを糧にしていかないともったいない気持ち」と振り返った。

11回には井上の右アッパーを浴びて左目付近を負傷。試合翌日の再検査で眼窩（がんか）底骨折と診断され、左眼窩（がんか）底骨折の手術を受けていた。復帰までは数カ月を要する見通しだが「視界は良好」と順調な回復ぶりを強調。練習は再開していないが「状況を見ながらですが、もう少ししたら始める」と話した。

次戦以降は未定だが、今後について「目標はスーパーバンタム級で世界チャンピオンになること。そこに向けて進んでいきたい」と改めて再起を宣言し、王者返り咲きへ意欲を示した。

試合後の5月3日には井上が中谷との再戦について「望む声があるなら第2弾は全然あり」と前向きな姿勢を示した。これには「もちろんウエルカムです」と笑みを浮かべながら「チャンピオンに挑戦させてもらえるのであればやりたい」と雪辱への思いを明かした。