俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて目指していた職業を明かす場面があった。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「そもそもは、東京には何で出てこられたんですか」と上京のきっかけを聞かれた舘は「女の子を追いかけて出てきたって感じ」と告白。「元々は名古屋で、親父が医者だったんで、“お前も医者になれ”って医学部を受験したんですけど、ラグビーばっかりやっていて、全部落ちちゃって」と明かした。

その後、2浪を経て、千葉工業大学建築学科に進学。「僕、建築家になろうと思って。絵が好きだったんで、そこ行ったんですね」と説明。「それでバイクなんか欲しくなっちゃって、バイクを買おうと言って。でもお金がないんで、家に電話して、一応“本を買う”と。“専門書だから高い”と。それで送ってもらったお金でバイクを買って、乗り回してたんですけど」と笑った。

「ある時、母が僕の部屋に来て、“あの本はどこに行ったの？”と。（母には）“大学に置いてある”って」と苦笑すると、加藤は「お母さんは分かってたと思うな。目の前にバイクが停まってるんですもんね」とツッコミ。

すると、舘のデビューのきっかけとなったクールスの画像が。加藤は「どうやってここにつながるの？専門書がバイクになって、この風貌になるのは何があったんですか？」とあ然。舘も「どうしてこういうふうになっちゃったんだろうね。僕も知りたい」と苦笑いするばかり。

クールスは原宿を拠点に活動していたバイクチーム。後に選抜メンバーで結成されたバンド「クールス」として1975年にレコードデビュー。これがきっかけで舘も芸能界デビューし、翌1976年の映画「暴力教室」で俳優デビューした。翌1977年にはソロデビューも飾った。