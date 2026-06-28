キーボードの上で堂々とくつろぎ、パパさんの邪魔をしていた凶暴猫さん。どいてもらおうとしたところ、お馴染みの展開が待っていたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「目が臨戦態勢なのがウケる」「オッサン同士じゃれ合って楽しそう」「なんちゅう可愛いネコじゃ」といったコメントが寄せられています。

【動画：キーボードの上に乗って邪魔をする猫→どいてもらおうとした結果…『予想通りの展開』】

そこ邪魔なんですけど

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、よりによってキーボードの上でくつろぎ始めたロシアンブルーの「すずまろ」くんの姿。とっても“邪魔”だったそうです。

パソコン前のキーボードの上にどっかりと居座り、シニア猫に相応しい貫禄あるお姿を見せていたというすずまろくん。何やら物言いたげな表情でじっと見てきたそうで、「俺にかまえ」もしくは「文句でもあるのか？」といったところでしょうか。

どいてもらおうとしたら…

パソコンを使いたいパパさんはどいてほしいようですが、当のすずまろくんは動く気がないご様子。それどころかキーボードの温もりが心地良いのか、目をつむって眠そうにしていたそうで、そうはさせまいとパパさんが行動に出たといいます。

すずまろくんの後ろ足付近を触り、反応を見ながら慎重に動かそうとするパパさん。すると、邪魔扱いされた上に、どかそうとされていることが気に障ったのでしょう。すずまろくんはだんだんとイカ耳になり、目つきも険しくなっていったかと思うと…。

お約束のガブッ！

予想通りというべきか、パパさんの手にガブッと勢い良く咬みついてきたのだとか！痛がるパパさんを横目に元の姿勢に戻ってからも、警戒モードは解かれず…。まだまだ凶暴な一面は健在のようですね。

そして、懲りずに触れてきたパパさんを今度は怒り声を上げつつ撃退すると、ついに立ち上がったそう。とはいえ、本気は出していなかったようで、パパさんに付き合ってあげてる感満載な姿がなんとも可愛らしいすずまろくん。最後は自ら去って行ったのでした。

投稿には「邪魔とか言われたらそりゃあ咬みつきたくなりますわなw」「噛まれて嬉しそうw」「ジト目の見本のようなジト目w」「おすず様、私だけを見ろといっているんだろうか」「こんなに貫禄のあるロシアンブルー初めて見た、良き」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。なんだかんだ仲良しなすずまろくんとパパさんの面白おかしいやりとりも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。