リラックスしきった猫が、へそ天でくつろいでいたら…？どう見ても人間にしか見えない一連の仕草が面白可愛いと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で75.8万再生を突破し、「絶対猫の恩返しの世界にいる」「なんだ動画撮ってんのかよで猫に戻った感面白すぎるwww」といった声があがりました。

【動画：豪快なへそ天で『くつろぐ猫』を見ていたら→『おてての動き』が…まさかの行動】

神秘的な瞳のミイさん♡

TikTokアカウント「@tomyam844」に投稿されたのは、白黒ハチワレ猫の「ミイ」さんが、完全にリラックスしている様子をおさめた動画です。

水色と黄色のオッドアイが神秘的なミイさんは、飼い主さんのお父さんが遺していった猫ちゃん。同居当初、息子である飼い主さんは嫌われていたそうですが、何度かの喧嘩を乗り越え、今ではすっかりリラックスしたへそ天姿を見せてくれるようになったといいます。

豪快なへそ天！

ある日、いつものようにゴロンとへそ天でくつろいでいたというミイさん。完全に手足を開き切ったその姿は、どう見ても“猫の開き”にしか見えなかったそう。嫌われていた時期があったとは思えないほど堂々としたへそ天に、思わず笑ってしまいます。

いっそ貫禄すら感じさせる無防備なミイさんは、ひっくり返っていることで重力に口角が引っ張られ、まるでにっこりと笑っているような表情を浮かべていたといいます。

人間…？

飼い主さんの視線を感じたからか、ミイさんは突然すっと"おてて"を上げたそう。その仕草は、完全に挨拶をする人間そのもの。今にも「やぁ」と声をかけてくれそうな、なんとも愛嬌たっぷりで親しげな前足だったといいます。

そのまま数秒前足を上げて静止していたかと思うと、ミイさんは唐突に横に回転しながら大きく伸びをして、いつもの猫の姿に戻ったのだとか。人間味あふれる一連の仕草と、心からリラックスしている姿に、思わず頬がゆるんでしまいます。

ミイさんの思わず笑ってしまうほど人間味あふれる姿に、この動画は13.3万件を超えるいいねを獲得。視聴者からは「ヨッみたいな手が可愛いいいいぃ♡」「ほんまに猫ってこんな寝方すんの？wwww」「最初のニターって顔がめちゃくちゃ笑えたwww可愛すぎかよw」「思わず叫んでもうた笑笑」「見たい動き全部してくれるやんかわよ」「猫の国で左大臣やってそう」「絶対中身人間」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@tomyam844」では、飼い主さんの懸垂を覗きにきたり、お外で気持ちよさそうに日向ぼっこをしたり、お部屋でへそ天をしたりと、マイペースなミイさんの日常を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@tomyam844」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。