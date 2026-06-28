猫のお気に入りの場所を掃除する5つの方法

1.猫が移動したタイミングを狙う

猫のお気に入りの場所を掃除しようと思うたびに、猫が常に陣取っている場合も多いものです。しかし、無理にどかして掃除をすると、猫が不快に感じ、飼い主さんに対して「嫌なことをする人」と感じたり、驚いてストレスになったりする可能性があります。

掃除をする際は、猫がいないタイミングがベスト。食事やトイレで移動したときに、短時間でサッと掃除を済ませられれば、猫の負担も少なく済むでしょう。

2.一度に完璧を目指さない

飼い主さんとしては、掃除をするならしっかりキレイにしたいものですよね。しかし、猫のお気に入りの場所の掃除は、短時間で済ませるのが望ましいですし、また掃除してもすぐに毛やホコリが付着します。そのため「徹底的にキレイにしなければ」との考えは負担になりがちです。

今日は抜け毛を取るだけ、別の日は拭き掃除をするだけ、また別の日は天日干しをするだけなど、少しずつ行う方法でも大丈夫です。完璧を目指すよりも、できる掃除をこまめに続けるとよいでしょう。

3.お気に入りの場所を複数用意する

猫のお気に入りの場所が一か所しかないと、掃除をするたびに猫が「変化」を感じやすいものです。猫は、お気に入りの場所を複数もっている傾向がみられるので、猫ベッドやクッション、箱などを用意するのがおすすめです。時間や気温によって、猫はその時に心地よい居場所を選ぶので、お掃除のタイミングが作りやすくなりますよ。

4.猫のニオイを完全に消さない

猫は自分のニオイがついた場所に安心感を覚えます。そのため、掃除のたびに強い洗剤や香りの強い消臭剤を使用すると、落ち着かなくなることがあるのです。

もちろん汚れを放置するのはよくありませんが、必要以上にニオイを消そうとする必要はありません。もし洗濯が必要な場合でも、無香料の洗剤を使用し、柔軟剤は使用しないなどの配慮が必要でしょう。猫が安心できる環境を意識しながら、適度に清潔を保つことが大切です。

5.「ローテーション」を採用する

猫ベッドやブランケットは、洗濯中に代わりとなるものがあると便利です。簡単に言うと「洗い替え」というやつですね。猫は洗濯したばかりの寝床を毛嫌いすることもあるので、日頃から複数のアイテムをローテーションしておくことで、掃除や洗濯がスムーズになります。

掃除の頻度や目安

猫のお気に入りの場所を掃除する頻度や目安を、参考までに「期間別」に整理しました。

毎日：抜け毛や汚れは常に軽く取り除く

猫は抜け毛が多い動物です。特に長毛種は、抜け毛とホコリが合体してフエルト状になることもあります。汚れが蓄積してからまとめて掃除するよりも、コロコロや掃除機で抜け毛を取り除き、目立つ汚れは目についたらその都度サッとふき取る習慣をつけるのがベストです。

週1回：寝床や周辺をしっかり掃除する

猫ベッドや毛布、クッションなどの寝床には、抜け毛だけでなく皮脂やフケも付着しています。そのため、週に1回ていどを目安に、洗濯やお手入れを行うと衛生的です。周辺にある家具も拭き掃除を行い、換気をして空気を入れ替えるとニオイ対策にもなります。

また洗濯しなくても、状態に応じてほこりを落として天日干しをするだけでもよいですよ。

月1回：普段手が届かない場所をチェック

猫のお気に入りの場所には、猫ベッドの中敷きやキャットタワーの上、窓辺の隅や家具と壁の隙間など、手が届きにくく、普段は目も行き届かない場所もあります。毎日ではなくてよいので「月に一度」を目安に掃除しておくと、清潔を保ちやすくなりますし、定期的に行うことで大掃除の負担を軽減することもできます。

まとめ

猫が気に入っている場所は、単なる寝床ではなく「安心して過ごせる大切な居場所」という認識です。そのため、「キレイにする（掃除）」だけを優先すると、猫が落ち着いて過ごせなくなる場合もなくはありません。

しかし、汚れが気になったときだけまとめて掃除をするとなると、猫をどかさなければならなかったり、ニオイがリセットされたり、「変化」がともないます。日頃から少しずつお手入れを続ける方が、猫にとって負担は少ないので、無理のない範囲で掃除を習慣化してみてはいかがでしょう。