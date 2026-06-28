日本―ブラジル戦の着用ユニホームが決定

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。大一番を前に、国際サッカー連盟（FIFA）は着用キットを発表。日本は爆発的な人気で話題のアウェーユニホームがW杯でデビューとなる見込みだが、ネット上ではある盲点に懸念の声が広がっている。

FIFAの発表によると、ブラジル戦で日本代表が着用するのはアウェー用のキット。ユニホームは白、パンツ、ソックスは黒となる。ブラジルはカナリア色のユニホームに、パンツが青、ソックスが白となった。

グループリーグの全3試合で、日本はホーム用ユニホームを着用。アウェーユニホームの登場機会はなかった。普段着にも違和感なく溶け込むデザイン性から売れ行きが好調で、米スポーツ専門局のESPNが発表した「ユニホームランキング」では全体の2位に。大会前から話題になった1着のW杯デビューに、SNS上では歓迎ムードが広がった。

一方で、一部ファンから指摘が上がったのが、視認性の問題。X上では「白と黄色は日光が強く当たると見分けづらいんだよなぁ」「白vs黄色になっちゃって見分けつきづらいよね」「もっとコントラストをはっきりさせてほしかった」「なぜにこの分かりにくい組み合わせにするかな」といった疑問の声も上がった。

試合は日本時間30日の深夜2時、米ヒューストンスタジアムでキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）