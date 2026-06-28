女優の橋本マナミが26日、自身のインスタグラムでパソコンと向き合う勉強中の姿を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】真剣な横顔 透き通るような白い肌の40代2児ママ女優

橋本は「年齢とともに顔の筋肉も使う箇所が変わってきて、顔がどんどん大きくなっていくと伺いました。」と書き出し、「そこで顔の凝りを自分でほぐすことができたら、日々の表情も変わってくるし、お芝居をする上でも表情はすごく大事なので、今回日本顔美学検定2級を受けることにしました！」ときっかけと目的を明かす。



「女優としては、幅広い役を演じていくためにも、一度表情筋についての基礎知識をつけ、 母親としても柔らかい表情で笑顔でいれたら子供も幸せな気持ちになると思います。日々を豊かにするためにも今回色々勉強したいと思います」と続けた。「#表情筋分析士 #一般社団法人日本顔美学協会 #表情筋のプロ #表情筋トレーニング #資格取得」のハッシュタグも添えている。



橋本は1984年生まれ、山形県出身。2019年に結婚し、20年に第1子長男を、24年に長女を出産している。日本顔美学協会が運営する「表情筋分析プロ検定」は表情筋の知識と分析技術を習得する資格制度。ステップアップし、プロ認定されると顔筋診断も可能に。2級はセルフケア、つまり自身へのケアを目的したものになる。



真剣な表情でパソコンと向き合うショットを投稿した橋本。画面には顔の筋肉の説明が表示されている。ファンからは「お勉強されているお姿素敵です」「挑戦を続けるマナミさんは、いつまでも素敵ですね」「子供も幸せになる、、ファンも嬉しくなります」「表情を作るのは大切なのでこれから色々と発信してください」とストイックな姿勢への感心や今後への期待の声も寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）