◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ドジャースのビジタークラブハウスでの一幕。関係者通路が“一時封鎖”された。報道陣らが渋滞する先にいたのはＶＲゴーグルを着用し、集中モードに入った３１歳外野手のコールだった。周囲に気付かずに、シャドースイングを何度も繰り返していた。

コールにとってリアルに投手の映像を映し出すＶＲは必需品で、毎日のルーチン。これがあれば、普段はない味方との対戦も再現できるという。「自分が何をすべきなのかをイメージできるんだ。振るべきか、見送るべきか、判断の練習もできる。メジャー選手なら全員あるし、マイナー３Ａの投手まで映像がそろっているんだ」と最新鋭の機器の効果を説明する。

使い始めたのは２０１９年。ガーディアンズ傘下のマイナー２Ａのアクロン時代、８１試合に出場し、２９３打数で打率２割５厘と低迷。９３三振と粗さも目立った。「自分は本塁打バッターではない。それでは通用しないと分かった」。三振数の減少と出塁率の向上を目指し、「自分が得意な球種と、２ストライクになるまで手を出したくない球種を把握した」。映像でストライクゾーンを徹底的に研究し始めた。

絶対的なレギュラーの立場ではないが、貴重な外野のバイプレーヤーとして、３連覇を狙う最強軍団で存在感を見せている。首脳陣からの評価も高く、ロバーツ監督も「準備力が素晴らしい。どんな投手に対しても、実際に対戦がなくても、２０〜３０打席は立ったことがあるかのような準備をしている。ベンチから出てくる選手にはそういうタイプが必要なんだ」と信頼を寄せる。ドジャースを支える伏兵に注目だ。（ＭＬＢ担当・竹内 夏紀）

◆竹内 夏紀（たけうち・なつき）２０１９年入社。２５年から現職。