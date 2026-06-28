◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）

３歳馬１６頭立てで争われたハンデ戦は、１番人気でハンデ５６キロのサノノグレーター（牡、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）が直線で鮮やかに差し切って、皐月賞９着から巻き返し、重賞初制覇を決めた。手綱を執った福島出身の田辺裕信騎手は４週ぶりの実戦で復帰週に即重賞タイトルをつかんだ。昨年９月の落馬で骨折した左足かかとのプレート除去手術を今月上旬に受けていた。勝ち時計は、１分４５秒２。９８年６月の吾妻小富士オープンでアンブラスモアがマークした１分４５秒３を更新するコースレコード（２４年にオフトレイルがマークしたレースレコードも同タイム）となった。

２着は８番人気のディールメーカー（高杉吏麒騎手）、３着は２番人気のリッツパーティー（横山武史騎手）だった。

田辺裕信騎手（サノノグレーター＝１着）「僕自身、手術を受けて（間隔が）空いちゃったんですが、こういう走る馬を用意してくれた、尾形調教師や、オーナーの方に本当に感謝しかないです。もちろん３週間空いたブランクで、息苦しさはあったんですが、手術した箇所については、すごく感じが良くて、自分の調子は良かったと思います。結果につながって良かったです。ゲート次第というところはありましたけど、割とペースの感じではいいところを取れたと思います。レコードのことは頭にはなかったですけど、昨日から速い時計が出る馬場でもあったので、速い決着になるだろうと思っていて、それに対応できるかどうかというのは、心配な面もありましたけど、終わってみれば心配はなかったです。まだ若い馬なので秋競馬を盛り上げてくれると思います」