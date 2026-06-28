女優の井桁弘恵（29）が28日、自身のインスタグラムを更新し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の取材で訪れたメキシコでのショットを公開した。

同局「Going!Sports&News」のW杯スペシャルキャスターを務め、日本戦などで現地からリポート。24日に出演した同局「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」生放送で「昨日帰ってきました」と明かしていた。

この日は「メキシコでの思い出たち」として17枚の画像を投稿。「本当に優しい街の雰囲気で安心して過ごせました」とつづり、「改めてありがたい経験をさせていただきました」と感謝の気持ちを明かした。

メキシコの街を歩く姿や日本代表のユニホームを着てポーズを決めるショットを披露。29日（日本時間30日）のブラジルとの決勝トーナメント1回戦へ「さぁ、次はブラジル戦、応援もギア上げて全力で！！！」と力を込めた。

フォロワーからは「ほんと可愛すぎる」「メキシコ満喫できて良かった」「フィルム撮影だからよりなんか旅の雰囲気でてますねぇ」「お疲れ様でした。帰って来ましたね！」などのコメントが届いた。