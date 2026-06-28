サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52）が、27日深夜放送のTBS系「S☆1」（土、日曜深夜0・00）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本−ブラジルを展望した。

1次リーグF組の日本は、1勝2分けの勝ち点5で2位通過。29日（日本時間30日）に、C組1位のブラジルと戦うことが決まった。いきなり強豪との戦いになったが、前園は「しょうがないですよね。当たっちゃったんだから」と割り切ったコメント。「ここを、ここを勝てば勢いに乗りますよ。選手は自信を付けるから、絶対」と、言葉に力を込めた。

昨年10月の親善試合で、日本はブラジルを3−2で破り、同国から初勝利を挙げている。しかし、前園は「昨年、ブラジルに勝った時と、DFラインとGKは全員、代わっている」と解説。「これが本物って言えば本物。守備は固いと思います」と、警鐘を鳴らした。

ブラジルの攻撃陣についても見解を口にした。「ボールを保持する時は保持するけど、無駄にボールをつながず、手数をかけず、狙う時は縦に速く。その縦に速いサッカーの象徴的な選手もいるし、そこは気をつけないといけない」。名前を挙げたのは、今大会3試合4得点のFWビニシウスだった。

「ビニシウスはとにかくスピード、突破力。縦にも行けるし、中にも行ける。ボールを持っていない時、背後の動き出しも凄く速い。タイミングがズバ抜けているので、彼を自由にさせたら、ブラジルのリズムができる」。ビニシウスの強みを列挙しつつ、「彼が苦しんで、うまくプレーできていないと、日本のペース」とも展望した。

ビニシウス対策として、3選手の名を挙げた。それはDF冨安健洋、MF堂安律、佐野海舟。「3人で対応してスペースを与えない。冨安、佐野海舟、堂安でスペースを与えない」。佐野をボランチ、堂安を右ウイングバックで起用すると仮定し、「右のトライアングル。（ビニシウスが）中にカットインしたら、佐野海舟選手が回収しますよ、私っていう」と、自身が考えるビニシウス攻略法を掲げた。

スコアは「2−1、日本」と大胆予想。「十分戦えると思う。相手も組織があるかもしれないけど、それ以上に日本は組織とか規律がしっかりしているし、十分戦えると思う」と、期待を寄せた。