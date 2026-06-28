〈「勃たないのは、嫌なんだ」と…80歳の梅宮辰夫が前立腺がん手術の直前、娘・梅宮アンナに明かした“男のプライド”〉から続く

モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。

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梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、父・辰夫さんとのエピソードを抜粋してお届けする。





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人工透析の始まり

手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を使った前立腺がんの手術は問題なく終わった。

でも、パパはすぐに衝撃の事実を告げられる。

「尿から悪性細胞が見つかりました。尿管がんの疑いがあります」

6度目のがんだ。

腫瘍になる前の細胞レベル、つまりかなりの早期発見だった。これは手術後の経過観察を丁寧にやっていたおかげらしい。

尿管がんの手術が現実味を帯びてくると、今度は別の深刻な問題が出てきた。

「手術後は人工透析が必要になります」

尿管がんの手術は、尿管と一緒に腎臓も摘出しなければいけない。腎臓はふたつあるので、本来は片方だけ残っていれば問題はない。

パパの場合は左側の腎臓を摘出することになっていたけど、実は残される右側の腎臓の機能も弱くなっていた。

腎臓の機能が低下すると血液をろ過して尿として体の外に出すことができない。体内に老廃物が溜まってしまう。つまり毒素が溜まるみたいなものだ。そうなると、わずか10日間ほどでこの世ともオサラバ。だから、人工透析が必要になる。

このときはパパも悩みに悩んでいた。

パパは以前から主治医に「人工透析をするくらいなら、手術は受けない」とまで言っていた。連日公演が続く舞台の仕事は受けられなくなるし、海外に釣りに行くのも難しくなる。果たして、そうまでして生きていることに意味があるのか─。

「そんな思いをするんだったら、私の腎臓1個あげますから」

私も人工透析がどんなものかを調べた。やっぱり本人の負担はものすごいし、その家族までもが大変な苦労をすることがわかった。

一方で腎臓移植をすれば、人工透析を受けなくても済むらしい。しかも、日本の場合、腎臓の提供者は親族であることがルールになっている。

私は決断した。

「先生、困ります。本人も大変だけど、私たちも大変だから、そんな思いをするんだったら、私の腎臓1個あげますから」

先生はすぐに首を横に振った。

「アンナさんは娘さんのために取っておいてください。ちょっと言い方は悪いけど、梅宮家は、がん体質だから、アンナさんの腎臓をあげても、それががんにならないという保証はない。無駄とまでは言わないんですけど、アンナさんは、娘さんのためにも取っておいてください」

とてつもない無力感。家族ですらパパを救えない。

がん家系であることをこんなに恨めしく思ったことはない。

パパだけでなく、私の腎臓もがんになるかもしれない。それって、つまりは娘の百々果の腎臓もがんになる可能性があるってことだ。

でも、人工透析を拒否すれば、尿管がんが進行してしまう。

パパは決断できずにいた。もはや選択肢はなかった。

このとき、パパは長年付き合いのあった、かかりつけ医にも相談している。するとこんな答えが返ってきた。

「辰夫さん、もうちょっと生きましょうよ。せめて、百々果ちゃんが結婚するまでは生きるべきです」

この言葉でパパは人工透析を決断した。

もっともな意見だと思う。まずは生きる道を選ぶべきだ。

でも、その後の地獄のような苦労をした今はこうも思う。

「先生、いいことしか言わなかったんだな」

先生は、治療に伴うデメリットや苦しみ、家族の負担のことは言わなかった。あんなことになると知っていたら、透析を止めたかもしれない。

正直、パパには透析をやらないでほしかった。

透析でパパの心はどんどん壊れていった。こんなことなら、がんで人生を終えたほうがよかったとすら思うくらいに。

免許返納を決断

食事以外にもパパを追い詰めることがあった。

人工透析を始める前から問題になっていたこと。それは運転だ。

東京と違って、真鶴は車がないとどうにもならない。引っ越した最初のころは、パパも自分で車を運転して夕食の買い出しに行ったりしていた。

だけど、もう80歳。運転も危なっかしくなっていた。

免許更新の際に75歳以上の高齢者は認知機能検査を受けるけど、パパはなんとかギリギリ合格って感じだった。その結果にいつもショックを受けて帰ってきていた。

実際に運転しても、庭の植木や花を踏み倒してしまう。

「パパ、もう免許返納しようよ」

「ふざけるな、俺はまだいける」

私がいくら言っても、キレるばかりで言うことを聞かない。

気持ちはわかる。

昭和の芸能人にとって「外車に乗るのはステータス」みたいなもんだ。それにパパは大の車好き。若いころはベンツやジャガーなどの高級外車を何台も乗り回し、晩年はACコブラ、フォード・ブロンコなどのスポーツカー、SUVも愛車にしていた。

車はパパにとってのアイデンティティ。いや、心の支えだった。

これはもう、かなり晩年になってからの話だけど、私が助手席に乗って、パパの運転で乃木坂あたりを走ったことがあった。

しばらくは順調だったけど、曲がろうとした瞬間、「キキーッ！」。思い切りブレーキを踏んだ。歩行者を轢きそうになったのだ。

「パパ、今ぶつかりそうになったじゃん！ とにかくこれが現実だから、免許返そう。人を轢いたら、Yahoo！ニュースに載っちゃうから、もうやめよう」

「うん……」

パパはそう一言だけつぶやいた。

今まで聞いたことのないような覇気のない返事。私だってこんなこと言いたくない。でも、なにか起きてからでは取り返しがつかない。

こうやって料理、運転と一つ一つ趣味を取り上げられることで、パパは自信をなくしていった。

そこに苦しい人工透析が重なる。パパはもう生きる気力すら失っていた。

写真＝平松市聖／文藝春秋

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（平田 裕介）