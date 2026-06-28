【FIFAワールドカップ2026】ヨルダン代表 1ー3 アルゼンチン代表（日本時間6月28日／ダラス・スタジアム）

【映像】放送席パニックの「神業FK」（実際の様子）

神の左足から放たれた一撃に、放送席もパニックに陥った。アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、意表を突く低弾道の直接FKでW杯新記録となる7試合連続ゴールを達成。実況が絶叫し、元日本代表FWの解説者も絶句した。

アルゼンチン代表は日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026のグループJ第3節でヨルダン代表と対戦。すでにグループ首位通過を決めていた関係もあり、ここまで5ゴールのメッシはベンチスタートとなった。

しかし、2ー1で迎えた60分に途中出場すると、80分に絶対的な違いを作り出す。自らのドリブル突破からボックス手前中央の位置で得たFK。ボールをセットしたメッシは、短い助走から左足を振り抜く。低弾道の高速シュートは壁の上ではなく、敵味方9人が立っていた外側ギリギリの“横”を通過。鋭いカーブを描きながらゴールへと吸い込まれた。

この圧巻にして意表を突く一撃には、試合を中継した『DAZN』の放送席も大興奮。実況を務めた西岡明彦氏が「下を狙ってきたー！」と大絶叫すると、「また歴史を塗り替えますメッシ。出れば決めます。これがスターです」と、いずれもW杯史上初となる7試合連続ゴール（前回大会のベスト16から連続）＆大会通算19ゴール目という偉業を手放しで称えた。

一方、あまりの衝撃的ゴールに言葉を失ったのが、解説を務めた元日本代表FWの福田正博氏だ。「えっ？すごいなやっぱり」と絶句すると、「完全に駆け引きに勝った形。GKは見えなかったですね。逆にステップも踏んでますね。メッシだからこそ壁の上を警戒する。だからそういうステップを踏んだのでしょうけど、駆け引きで逆を突きましたね」と、壁とGKの心理を逆手に取ったメッシの頭脳戦を分析した。

さらに福田氏は、「サッカーって点取るのは難しいはずなのに、こんなに簡単に点が取れるんですね」と、ストライカー出身ならではの最大の賛辞と呆れが混じった名言を残した。

なお、このまま3−1でヨルダン代表に勝利したアルゼンチン代表は、グループJを3連勝で首位突破。ラウンド32ではカーボベルデ代表との対戦が決まっており（日本時間7月4日の朝7時キックオフ）、やはり躍動するメッシから目が離せない。

（FIFAワールドカップ2026）

