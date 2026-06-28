満員電車でスマホを見たまま動かない、“自分のテリトリー”を死守する男性に駅員が放った「痛快な一言」／「扉付近での滞留」が迷惑行為4位に新ランクイン、27.6％が「気になる」と回答

満員電車でスマホを見たまま動かない、“自分のテリトリー”を死守する男性に駅員が放った「痛快な一言」／「扉付近での滞留」が迷惑行為4位に新ランクイン、27.6％が「気になる」と回答