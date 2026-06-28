満員電車でスマホを見たまま動かない、“自分のテリトリー”を死守する男性に駅員が放った「痛快な一言」／「扉付近での滞留」が迷惑行為4位に新ランクイン、27.6％が「気になる」と回答
通勤や通学の電車で「ちょっと、もう半歩だけ奥に詰めてほしいな」と感じた経験は、多くの人にあるはずです。混雑する車内で、ドアの真ん中にどっしりと立ったまま、スマートフォンに視線を落として動かない人。声をかけたい気持ちはあっても、逆ギレされたらと思うと、結局は黙ってやり過ごしてしまう――そんな朝を、何度も経験してきた方も少なくないのではないでしょうか。
日本民営鉄道協会が2025年度に実施したアンケートでは、「扉付近での滞留」が車内迷惑行為の第4位に新たにランクインしました。挙げた人の割合は27.6％。およそ4人に1人が、口には出さないまま違和感を抱えているという計算になります。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、通勤ラッシュの満員電車で“頑なに動かない人”に出くわした2人の話。リュックを背負ったまま堂々と乗り込み、車内中央でスマホ動画を大音量再生する男性。そして、ドアの真ん中を“自分のテリトリー”のように占領し続ける男性――。
記事の後半では、男性回答者のランキングに表れた“ちょっと意外な結果”や、声をあげにくい車内で、それでも動いてくれた一人の駅員さんの存在について、少しだけ考えてみました。
＊ ＊ ＊
◆【エピソード1】満員電車でも“自分だけ快適ならOK”の迷惑行動
月曜日の朝、金本晴斗さん（仮名・20代）は、いつものように山手線で通勤していた。
「車内は混雑していて、私はドア付近でなんとか壁にもたれて立っていました」
そんななか、30代くらいの男性がリュックを背負ったまま堂々と乗り込んできたという。
「おいおい、リュックを前に抱えるとか、網棚に置くとか、そういう気遣いないのか……正直モヤっとしました」
ここまではよく見る光景だが、問題はその後に起きた。
男性は、リュックで周囲の人たちを押しのけながら、強引に車内中央へと進んでいった。そして、スマートフォンで動画を大音量で再生したのだ。
「イヤホンをせず、音はそのまま響き渡っていました。周囲の空気が一気にピリつきましたね。さらにイラっとしたのが、動画を見ながら笑ったり独り言を呟いたりしていたことです」
混雑のストレスに加えて、男性の“自分だけ快適ならOK”という態度は、金本さんの神経を本気で逆なでしてきたという。
◆誰も注意できない現実
「私の隣にいた人も、男性をチラッと睨んでいましたが、誰もなにも言えません。注意して逆ギレされたら……と思うと、結局我慢するしかないですよね」
さらに混んでいく車内でも、男性は足を広げて立ち、周囲にぶつかろうがお構いなし。その姿はまさに“俺ルール”で生きているようだった。
「やっと男性が降りたとき、空気が一瞬和らぎました。みんな口には出さないけど、同じようにムカついていたんだと思います」
心のなかでは「誰か注意してくれ」と願いながらも、現実は無言でやり過ごすしかなかった。
金本さんは、「これぞ、“日本の通勤電車あるある”だなと、改めて感じました」と吐露した。
◆【エピソード2】満員電車で“自分のテリトリー”を死守する男性
通勤ラッシュで満員電車に揺られていた井上浩太さん（仮名・40代）。車内は隙間もないほどの混雑ぶりだった。そんななか、一人の男性がドアの真ん中に立ち、動こうとしなかったという。
「男性は背が高く、リュックを背負ったまま、まるでそこが“自分のテリトリー”であるかのように仁王立ちしていました」
駅に停車するたびに乗客たちは、男性を避け体をねじらせながら乗り降りしなければならなかった。男性はスマートフォンを見たまま、そんな様子を一切気にしていなかったそうだ。
日本民営鉄道協会が2025年度に実施したアンケートでは、「扉付近での滞留」が車内迷惑行為の第4位に新たにランクインしました。挙げた人の割合は27.6％。およそ4人に1人が、口には出さないまま違和感を抱えているという計算になります。
記事の後半では、男性回答者のランキングに表れた“ちょっと意外な結果”や、声をあげにくい車内で、それでも動いてくれた一人の駅員さんの存在について、少しだけ考えてみました。
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◆【エピソード1】満員電車でも“自分だけ快適ならOK”の迷惑行動
月曜日の朝、金本晴斗さん（仮名・20代）は、いつものように山手線で通勤していた。
「車内は混雑していて、私はドア付近でなんとか壁にもたれて立っていました」
そんななか、30代くらいの男性がリュックを背負ったまま堂々と乗り込んできたという。
「おいおい、リュックを前に抱えるとか、網棚に置くとか、そういう気遣いないのか……正直モヤっとしました」
ここまではよく見る光景だが、問題はその後に起きた。
男性は、リュックで周囲の人たちを押しのけながら、強引に車内中央へと進んでいった。そして、スマートフォンで動画を大音量で再生したのだ。
「イヤホンをせず、音はそのまま響き渡っていました。周囲の空気が一気にピリつきましたね。さらにイラっとしたのが、動画を見ながら笑ったり独り言を呟いたりしていたことです」
混雑のストレスに加えて、男性の“自分だけ快適ならOK”という態度は、金本さんの神経を本気で逆なでしてきたという。
◆誰も注意できない現実
「私の隣にいた人も、男性をチラッと睨んでいましたが、誰もなにも言えません。注意して逆ギレされたら……と思うと、結局我慢するしかないですよね」
さらに混んでいく車内でも、男性は足を広げて立ち、周囲にぶつかろうがお構いなし。その姿はまさに“俺ルール”で生きているようだった。
「やっと男性が降りたとき、空気が一瞬和らぎました。みんな口には出さないけど、同じようにムカついていたんだと思います」
心のなかでは「誰か注意してくれ」と願いながらも、現実は無言でやり過ごすしかなかった。
金本さんは、「これぞ、“日本の通勤電車あるある”だなと、改めて感じました」と吐露した。
◆【エピソード2】満員電車で“自分のテリトリー”を死守する男性
通勤ラッシュで満員電車に揺られていた井上浩太さん（仮名・40代）。車内は隙間もないほどの混雑ぶりだった。そんななか、一人の男性がドアの真ん中に立ち、動こうとしなかったという。
「男性は背が高く、リュックを背負ったまま、まるでそこが“自分のテリトリー”であるかのように仁王立ちしていました」
駅に停車するたびに乗客たちは、男性を避け体をねじらせながら乗り降りしなければならなかった。男性はスマートフォンを見たまま、そんな様子を一切気にしていなかったそうだ。