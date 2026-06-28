俳優舘ひろし（76）が、27日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。ドラマ「あぶない刑事」シリーズで共演した俳優柴田恭兵について語った。

同作は舘演じる鷹山敏樹（タカ）と柴田演じる大下勇次（ユージ）のバディが活躍する刑事ドラマで、舘は柴田との出会いについて「なんか変な芝居するヤツだなと思ってました。僕が今まで見たことのないお芝居をするんですよ」と驚いたという。また「なんかなって思ってたんですけど、それが一月か二月した時にフッと気が付いたんです。俺は彼の芝居にやきもちを焼いてたんですね」と振り返った。

舘は「やっぱりね、カッコよかったんです。自分でいろいろ考えるんです、あの人」と柴田が繰り出すアドリブに感嘆。さらに「この人すごいなと思ったのは」と続けると「犯人が恭様にギャッと（胸ぐらにつかみかかる）。そうしたらね、（手を）払おうとしないんですね。ここ（ポケット）から手錠を出して、ガチャッとかけたの」と笑った。

MCの極楽とんぼ加藤浩次が「面白い。スマートですね」と驚くと、舘は「そんなこと台本に書いてないんです。ああ、カッコいいなと思った」としみじみ。「それからしばらくして大人になって、俺はこの人にきっとジェラシーというか、嫉妬心があったんだと気が付いて。うまくいくようになりました」と懐かしんでいた。