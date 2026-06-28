◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ第１戦が１５頭で争われ、６番人気のケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）が武豊騎手を背にハナを奪って軽快に逃げたが、最後の直線で粘り切れずに４着に敗れた。重賞初制覇はならなかった。８戦ぶりにコンビを組んだ武豊騎手は２０１３年トウケイヘイロー以来、当レース２勝目はならなかった。

同馬は昨夏の札幌記念で４着、今年の小倉大賞典２着と重賞でも好走。前走のダービー卿ＣＴは１０着に沈み、昨年７月の巴賞を快勝した函館で巻き返しを狙ったが、２３戦目で待望のタイトルはならなかった。また、ディープインパクト産駒のＪＲＡ１７年連続重賞制覇もお預けとなった。

勝ったのは１０番人気で小林美駒騎手騎乗のファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）で、道中後方から早めのまくりで差し切った。勝ちタイム１分５７秒７は、２５年ヴェローチェエラのコースレコード１分５７秒６に０秒１差の好時計。

７番人気のケリフレッドアスク（北村友一騎手）が２着、９番人気のピースワンデュック（佐々木大輔騎手）が３着だった。