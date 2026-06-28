メッツのカルロス・メンドーサ監督（４６）が成績不振により解任されたことを受け、元コーチがデビッド・スターンズ編成本部長（４１）を猛批判した。

米メディア「エッセンシャリースポーツ」は２８日、「『カルロスは問題なかった』元ＭＬＢベテランが、メッツがカルロス・メンドーサを解雇したことを受け、デビッド・スターンズの疑わしい采配を批判」との記事を配信した。

昨年、ポストシーズン進出を逃したメッツはオフにコーチ陣を大量解雇。投手コーチのジェレミー・ヘフナー、打撃コーチのエリック・チャベスとジェレミー・バーンズ、そして三塁コーチのマイク・サーバウが解任された。

そのチャベス氏がメンドーサ監督解任を受けて「ＴｉｋＴｏｋ」に動画を投稿。「スターンズはメンドーサを解雇することにした。なぜスタッフ全員を解雇しないんだ？ 彼はもう弾丸を使い果たした。弾丸が尽きかけている。これは避けられないことだった。これが次のステップだった。しかしカルロスは問題ではなかった」とスターンズ氏を猛批判した。

メジャー通算２６０本塁打をマークし４年間メッツのコーチを務めたチャベス氏は「以前にも言ったが、スターンズがこれまでに行ってきたどの動きもうまくいかなかった」と不振の全責任はスターンズ氏にあるとした。

記事は「監督がチームのオフシーズンの決定に口出しできる範囲は限られている。メッツでは、スターンズがチームの中核を解体し、ゼロから再建することを決断した。しかし、これまでのところ、その結果は悲惨なものとなっている」と指摘。アロンソとニモを放出し代わりに獲得したポランコ、セミエン、ボー・ビシェットらの不振ぶりを具体的な数字とともに記した。

さらにチャベス氏は昨季のフロントによる失態を指摘。「（昨季の）打撃コーチの２人体制は成り立たない。２人の意見が対立するからだ。最終的には、１人が主導権を握る必要がある。ジェレミーと私はうまくやっていった。良好な協力関係を築いていたが、決して理想的な状況ではなかった」とスターンズ氏の手腕を疑問視した。

記事は「もしメッツの不振が続き、球団フロントの刷新を求める声が高まれば、コーエンオーナーはスターンズを解任するかもしれない」といよいよ追い詰められているとした。