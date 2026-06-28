【函館記念】21歳・小林美駒が重賞初制覇！ファウストラーゼンで大接戦を制す

6月28日、函館競馬場で行われた11R・函館記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、小林美駒騎乗の10番人気、ファウストラーゼン（牡4・栗東・須貝尚介）がゴール前の接戦を制して、同騎手は重賞初制覇を飾った。1/2馬身差の2着に7番人気のケリフレッドアスク（牝4・栗東・藤原英昭）、3着に9番人気のピースワンデュック（牡5・美浦・大竹正博）が入った。勝ちタイムは1:57.7（稍重）。

デビュー4年目、4度目の重賞挑戦で初タイトル

女性騎手の勢いが止まらない。小林美駒騎乗のファウストラーゼンがゴール前の大接戦を制し、同騎手はデビュー4年目、4度目の重賞挑戦で待望の重賞初制覇を飾った。

レース序盤は後方でじっくりと脚を温存。勝負どころでは大外から堂々と進出し、一気に先頭を射程圏へ捉えた。直線では各馬との激しい追い比べとなったが、力強くじわじわと抜け出し、最後は渾身のガッツポーズでゴールへ飛び込んだ。

21歳の若き女性ジョッキーにとって待望の重賞タイトル獲得。今春は今村聖奈騎手がオークスでJRA女性騎手初のクラシック制覇を成し遂げるなど、女性騎手の活躍が大きな注目を集めている。小林騎手もその流れに続く価値ある一勝となった。

なお、最後の直線ではファウストラーゼンが外側へ斜行したとして、2着ケリフレッドアスクの調教師から降着の裁決を求める申し立てが行われた。審議の結果、着順を変更する事象とは認められず、申し立ては棄却。ファウストラーゼンが1着、ケリフレッドアスクが2着で到達順位通り確定した。

ファウストラーゼン 10戦3勝

（牡4・栗東・須貝尚介）

父：モズアスコット

母：ペイシャフェリス

母父：スペシャルウィーク

馬主：宮崎俊也

生産者：友田牧場