影山優佳、W杯から帰国で「我が家のもんじゃ」公開「鉄板ついたテーブルあるの凄すぎ」「本格的すぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/06/28】元日向坂46の影山優佳が6月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅での手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】25歳元日向坂「お店みたいでびっくり」実家で本格もんじゃ
海外でのFIFAワールドカップ取材から無事に帰国した影山は、自身のXにて「帰国しました！これは我が家のもんじゃです！」とコメントし、自宅での写真を公開。鉄板のついた専用のテーブルいっぱいにもんじゃを焼き、影山は嬉しそうに笑みを浮かべながら両手を広げている。
この投稿に「鉄板ついたテーブルあるの凄すぎ」「お店みたいでびっくり」「もんじゃ焼き美味しそう」「本格的すぎる」「我が家で日本食落ち着きますね」「おかえりなさい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元日向坂「お店みたいでびっくり」実家で本格もんじゃ
◆影山優佳、帰国後は自宅でもんじゃ焼き
海外でのFIFAワールドカップ取材から無事に帰国した影山は、自身のXにて「帰国しました！これは我が家のもんじゃです！」とコメントし、自宅での写真を公開。鉄板のついた専用のテーブルいっぱいにもんじゃを焼き、影山は嬉しそうに笑みを浮かべながら両手を広げている。
◆影山優佳の投稿に反響
この投稿に「鉄板ついたテーブルあるの凄すぎ」「お店みたいでびっくり」「もんじゃ焼き美味しそう」「本格的すぎる」「我が家で日本食落ち着きますね」「おかえりなさい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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