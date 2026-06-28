クロックス サマーコレクション2026登場！新色シューズとバッグで夏のおしゃれを満喫

夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい方に注目のニュースが到着しました。クロックスから2026年7月1日（水）より、夏のスタイリングを彩るサマーコレクションが順次発売されます。人気モデルの新色や新作シューズに加え、ジビッツ™チャームやバッグアイテムもラインアップ。軽やかな履き心地とファッション性を兼ね備えたアイテムがそろい、毎日のコーディネートをより華やかに演出してくれます♡

新色＆新作シューズが続々登場

今季は人気モデルに加え、新作も充実しています。「クラシック クロッグ」は新色Purple Haloを展開。サイズは22～31cm、価格は7,700円（税込）です。

ABC-MART限定販売の「クラシック シャイン グリッター バレエ」はSilver Glitterを採用。サイズは21～26cm、価格は7,150円（税込）。きらめく足元が女性らしい印象を叶えます。

新作「クラフテッド ビーガンスエードステッチ」はSepiaカラー、サイズ22～31cm、価格11,000円（税込）。上品な素材感が魅力です。

さらに「エコー ツー」はMoon Burst／Orange Burstの2色展開で、サイズ22～31cm、価格12,100円（税込）。スポーティなデザインが夏コーデのアクセントに。

「ウィメンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」はSky Iceカラー、サイズ20～27cm、価格8,800円（税込）で登場します。

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チャーム＆バッグでトータルコーデ

足元だけでなく小物も充実。「ボウ アンド ピンク ハート 5 パック」は2,620円（税込）。

シルバー リーフ ジェム チャーム

パール ジェム チャーム

ピンク アンド グリーン ジェム サークル チャーム

イービル アイ チェーン

シュガード ウォーターメロン

シルバー リーフ ジェム チャーム、パール ジェム チャーム、ピンク アンド グリーン ジェム サークル チャーム、イービル アイ チェーン、シュガード ウォーターメロンは各770円（税込）です。

バッグアイテムでは、「クロックス クラシック マイクロ トート」がBlack、Rose、Latteの3色展開で5,500円（税込）。RoseとLatteは新色です。

「クロックス コスメティック バッグ」はBlack、Latteの2色展開で3,300円（税込）。

「クロックス ミニ バックパック」はBlack、Latteの2色展開で9,900円（税込）となっています。

夏らしいカラーで気分もアップ

やわらかなパープルや爽やかなブルー、華やかなグリッターなど、今季のクロックスは夏らしいカラーが豊富。

シューズとバッグ、チャームを組み合わせれば、自分らしいスタイリングが楽しめます。普段使いはもちろん、旅行やレジャーなど幅広いシーンで活躍してくれそうです♪

夏のおしゃれをもっと楽しもう

クロックスのサマーコレクションは、快適な履き心地とトレンド感を両立したアイテムがそろう注目のラインアップです。

新色シューズからバッグ、チャームまで幅広く展開されているので、トータルコーディネートも楽しめます。

お気に入りのアイテムを見つけて、この夏ならではの軽やかで自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。