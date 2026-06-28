ムーンライダーズが、50周年記念オリジナルアルバム『e.d morrison』を8月26日にリリースする。

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約4年ぶりのニューアルバムとなる本作は、メンバー全員が1曲ずつ楽曲提供し、ここ数年来、ライブでもサポートとして参加してきた澤部渡、佐藤優介も全面参加。メンバー全員による一発録音のセッションで作り上げた楽曲に加え、世間の動き、メンバーの現在地も織り込んだ作品となっている。

2022年リリースの前作と同じく、全員がメインボーカルを録音し、コーラスに参加するスタイルで、Sound Crew Studioの協力のもと、多彩な楽器も録音に使用している。

また、タイトルの「e.d morrison」は“moonriders”のアナグラム。1980年代より、メンバー全員による共作時に名義として使用されてきたものであり、かしぶち哲郎、岡田徹も含めたムーンライダーズ全員によって創り上げたアルバムという想いが込められている。

なおムーンライダーズは、アルバムリリースに向け、6月28日に国立代々木競技場第一体育館にて行われる『WORLD HAPPINESS 2026 ～I'm HOME～』への出演を控えているほか、7月7日に東京国際フォーラムにてアルバム『DON'T TRUST OVER THIRTY』の再現ライブを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）