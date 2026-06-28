「40年以上前の“夢”が現実に！」日本対ブラジルに海外メディアが熱視線！ なぜ？「ついにこの日が来た」「世界中のファンにとって…」【W杯】
日本代表は現地６月30日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）で、５度の優勝を誇るブラジル代表と対戦する。この一戦に、モロッコメディア『Morocco World News』が大きな注目を寄せている。
同メディアは「キャプテン翼の夢が現実に！日本がワールドカップでブラジルと対戦」と題した記事を掲載。高橋陽一が、日本がブラジルに挑む姿を想像してから40年以上が経ち、サムライブルーはワールドカップ決勝トーナメント32強で５度の優勝経験を持つブラジルと対戦する」と伝えた。
さらに、「日本対ブラジルは、アラブ世界で『キャプテン・マージド』として親しまれる『キャプテン翼』を見て育った何百万人ものサッカーファンにとって懐かしいものとなる」と紹介。「漫画の中でも特に有名なサッカー物語のひとつが、スポーツ界最大の舞台で現実の試合として実現する」と、このカードの特別な意味を強調している。
記事では、『キャプテン翼』でブラジルが「サッカーの最高峰」であり、日本が世界最強国の一員になるために越えるべき最後の壁として描かれてきたと説明。主人公・大空翼がブラジルへ渡って成長を遂げ、世界ユース決勝でブラジルを３−２で破るストーリーは、多くのファンの記憶に刻まれていると振り返った。
そして現実の日本代表も、「フィクションと現実の隔たりは徐々に縮まっていった」と評価。1998年のW杯初出場以降、常連国となり、多くの選手が欧州の強豪クラブで活躍するようになった歩みを紹介している。
また、「日本はすでにブラジルを破った」として、昨年10月の親善試合で３−２の逆転勝利を収めたことにも言及。そのスコアが『キャプテン翼 ワールドユース』で日本がブラジルを下した架空の試合結果と同じだったことを挙げ、「日本はもはやブラジルを無敵の相手とは見ていないことを示した」と伝えた。
最後は、「長年のファンにとって、この試合は予選突破という枠を超えた感情的な意味合いを持つ」「彼らが思い描いていたのは、日本がブラジルとの重要な試合に勝利できると信じて臨む未来だった。その未来は今、到来した」と締めくくり、“夢の対決”が現実となる一戦への期待を膨らませている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
同メディアは「キャプテン翼の夢が現実に！日本がワールドカップでブラジルと対戦」と題した記事を掲載。高橋陽一が、日本がブラジルに挑む姿を想像してから40年以上が経ち、サムライブルーはワールドカップ決勝トーナメント32強で５度の優勝経験を持つブラジルと対戦する」と伝えた。
記事では、『キャプテン翼』でブラジルが「サッカーの最高峰」であり、日本が世界最強国の一員になるために越えるべき最後の壁として描かれてきたと説明。主人公・大空翼がブラジルへ渡って成長を遂げ、世界ユース決勝でブラジルを３−２で破るストーリーは、多くのファンの記憶に刻まれていると振り返った。
そして現実の日本代表も、「フィクションと現実の隔たりは徐々に縮まっていった」と評価。1998年のW杯初出場以降、常連国となり、多くの選手が欧州の強豪クラブで活躍するようになった歩みを紹介している。
また、「日本はすでにブラジルを破った」として、昨年10月の親善試合で３−２の逆転勝利を収めたことにも言及。そのスコアが『キャプテン翼 ワールドユース』で日本がブラジルを下した架空の試合結果と同じだったことを挙げ、「日本はもはやブラジルを無敵の相手とは見ていないことを示した」と伝えた。
最後は、「長年のファンにとって、この試合は予選突破という枠を超えた感情的な意味合いを持つ」「彼らが思い描いていたのは、日本がブラジルとの重要な試合に勝利できると信じて臨む未来だった。その未来は今、到来した」と締めくくり、“夢の対決”が現実となる一戦への期待を膨らませている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！