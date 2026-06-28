「日本戦で初の試み」森保Jと戦うブラジルの先発メンバーを母国メディアが予想！「ブラジルにとって実に825日ぶりだ」【W杯】
現地６月29日に開催される北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、森保一監督が率いる日本代表は強豪ブラジル代表と対戦する。
この大一番を前に『ESPN Brasil』が母国の代表チームに言及。「（カルロ・）アンチェロッティ監督率いるブラジルは日本戦で初の試み」とし、「テキサス遠征前の最後の練習で、指揮官はスコットランド戦と同じスターティングメンバーを編成した」と伝えている。
「2025年５月にブラジル代表監督に就任して以来、アンチェロッティ監督は初めて同じスターティングメンバーで試合に臨む可能性が高い。これまでの15試合で15種類の異なる布陣を試してきた。16試合目となる今回は、上手くいった布陣を継続する可能性がある。ブラジルが同じ先発メンバーで戦うのは実に825日ぶりだ」
同メディアが予想する日本戦の先発は以下のとおり。
GK
アリソン・ベッカー
DF
ダニーロ
マルキーニョス
ガブリエウ・マガリャンイス
ドグラス・サントス
MF
カゼミーロ
ブルーノ・ギマランイス
ルーカス・パケタ
FW
ラヤン
マテウス・クーニャ
ヴィニシウス・ジュニオール
試合は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この大一番を前に『ESPN Brasil』が母国の代表チームに言及。「（カルロ・）アンチェロッティ監督率いるブラジルは日本戦で初の試み」とし、「テキサス遠征前の最後の練習で、指揮官はスコットランド戦と同じスターティングメンバーを編成した」と伝えている。
同メディアが予想する日本戦の先発は以下のとおり。
GK
アリソン・ベッカー
DF
ダニーロ
マルキーニョス
ガブリエウ・マガリャンイス
ドグラス・サントス
MF
カゼミーロ
ブルーノ・ギマランイス
ルーカス・パケタ
FW
ラヤン
マテウス・クーニャ
ヴィニシウス・ジュニオール
試合は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
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